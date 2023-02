Ab 20.30 Uhr im Livestream Giffey, Wegner und Jarasch im Tagesspiegel-Triell zur Berlin-Wahl

Giffey, Wegner oder Jarasch? Drei Spitzenkandidierende haben eine realistische Chance, künftig die Hauptstadt zu regieren. Vier Tage vor der Berlin-Wahl stellen sie sich zum letzten Mal einem Dreikampf: Der Tagesspiegel heißt sie an diesem Mittwoch, 8. Februar, in der „Werkstatt“ auf dem Euref-Campus in Schöneberg willkommen.

Von Wohnen bis Klima, vom Verkehr bis zur funktionierenden Stadt: Wer hat die besten Ideen für Berlin? Wo grenzen sich die Parteien voneinander ab? Wo gibt es aber auch Berührungspunkte? Und wer kann nach der Wahl mit wem koalieren? Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), ihre Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und Oppositionsführer Kai Wegner (CDU) werden darüber mit den Tagesspiegel-Chefredakteuren Lorenz Maroldt und Christian Tretbar, der stellvertretenden Chefredakteurin Anke Myrrhe sowie Julius Betschka, Verantwortlicher Redakteur für Landespolitik, diskutieren.

Das Triell beginnt um 20.30 Uhr, die Debatte soll 90 Minuten dauern. Seit Tagen ist sie ausverkauft, doch im Livestream kann jede und jeder dabei sein.

In den jüngsten Umfragen zur Berlin-Wahl am 12. Februar lag die CDU bei der Sonntagsfrage stets vorn. Dahinter folgen dicht beieinander Grüne und SPD, die beide darum kämpfen, für ein mögliches linkes Bündnis die Führungsposition beanspruchen zu können.

Denkbar sind allerdings viele Konstellationen für künftige Koalitionen. Von einer Großen Koalition unter CDU-Führung über Schwarz-Grün bis zu einer Ampel oder einer Fortführung der bisherigen Koalition aus SPD, Grünen und Linken scheint vieles möglich. Was wollen die Spitzenkandidierenden? Auch darum geht es am Mittwochabend.

