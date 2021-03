Schnelltests gelten als ein Schlüssel, um Lockerungen zu ermöglichen, ohne die Infektionszahlen wieder in die Höhe zu treiben. Insbesondere dann, wenn sie als Selbsttests zur Verfügung stehen. Das Interesse ist groß, am Sonnabend bot der Discounter Aldi in seinen Märkten ein erstes Kontingent an, das schnell ausverkauft war.

"Gesichtsnahe Dienstleistungen" zum Beispiel sind ab sofort an das Vorliegen eines negativen Schnelltest-Ergebnisses vom selben Tag gebunden. Das gilt auch für einen Friseurtermin, wie der Senat am Donnerstag klarstellte.

Alle Berlinerinnen und Berliner können sich deshalb von diesem Montag an unentgeltlich auf das Coronavirus testen lassen. Für die Schnelltests stehen stadtweit 16 Testzentren bereit, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntag mitteilte.

Das gilt auch unabhängig von dem Wunsch, eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch zu nehmen: Zum eigenen Schutz und zum Schutz des persönlichen Umfelds seien die Menschen aufgerufen, sich einmal pro Woche testen zu lassen, hieß es in der Mitteilung. Sie erhalten dafür eine Bescheinigung. Die Modalitäten für die Anmeldung zum Schnelltest wollte die Verwaltung noch am Sonntag bekannt geben.

Kostenlose Schnelltests sind in diesen 16 Testzentren von 9 bis 17 Uhr möglich:

Tempelhof-Schöneberg: Mariendorfer Damm 64, 12109 Berlin

Mariendorfer Damm 64, 12109 Berlin Marzahn-Hellersdorf: Janusz-Korczak Straße 17. 12627 Berlin

Janusz-Korczak Straße 17. 12627 Berlin Charlottenburg: Zillestraße 10, 10585 Berlin

Zillestraße 10, 10585 Berlin Wilmersdorf: Kurt-Weiss-Sporthalle, Franzensbader Straße 16, 14193 Berlin

Kurt-Weiss-Sporthalle, Franzensbader Straße 16, 14193 Berlin Treptow-Köpenick: Spreestraße 6, 12439 Berlin

Spreestraße 6, 12439 Berlin Lichtenberg: Rummelsburger Straße 13, 10315 Berlin

Rummelsburger Straße 13, 10315 Berlin Lichtenberg: Max-Taut-OSZ, Fischerstraße 36, 10317 Berlin

Max-Taut-OSZ, Fischerstraße 36, 10317 Berlin Friedrichshain-Kreuzberg: Prinzenstraße 23, 10969 Berlin

Prinzenstraße 23, 10969 Berlin Friedrichshain-Kreuzberg: Carl-von-Ossietzky-Schule, Blücherstraße 46-47, 10961 Berlin

Carl-von-Ossietzky-Schule, Blücherstraße 46-47, 10961 Berlin Pankow: Hauptstraße 29a, 13158 Berlin

Hauptstraße 29a, 13158 Berlin Neukölln: Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin

Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin Reinickendorf: Antonienstraße 51, 13403 Berlin

Antonienstraße 51, 13403 Berlin Spandau: Schönwalder Allee 26 13587 Berlin (Hintereingang Haus 2)

Schönwalder Allee 26 13587 Berlin (Hintereingang Haus 2) Steglitz-Zehlendorf: Kirchstraße 1-3, 14163 Berlin

Kirchstraße 1-3, 14163 Berlin Wedding: Müllerstraße 146, 13353 Berlin

Müllerstraße 146, 13353 Berlin Moabit: Poststadion Mitte, Lehrter Straße 59, 10557 Berlin

„Grundsätzlich gilt, wer einen positiven Schnelltest hat, muss sich sofort absondern und sich zwingend mit einem PCR-Test nachtesten lassen“, sagte Senatorin Dilek Kalayci (SPD). Auch für diesen Test müsse nicht gezahlt werden. Wo er möglich sei, erführen die Betroffenen in den Testzentren.

Ergänzend zu den Berliner Testzentren soll ein breites Netzwerk von "Test-To-Go-Stationen" eingerichtet werden, wie die Gesundheitsverwaltung weiter mitteilte. Dafür will sie zum Beispiel Apotheken oder andere Anbieter beauftragen. Nähere Angaben lagen am Sonntag noch nicht vor.

Die Bundesregierung hatte ursprünglich allen Bürgerinnen und Bürgern zwei kostenlose Schnelltests in Aussicht gestellt. Zuletzt war jedoch nur noch von einem Test die Rede. Der Berliner Senat hatte auch deshalb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) scharf kritisiert und eine eigene Teststrategie in Aussicht gestellt. Über die Einzelheiten will er am Dienstag beraten. Für die Anschaffung zusätzlicher Schnelltests durch das Land sind demnach 47 Millionen Euro eingeplant. (Tsp, dpa)