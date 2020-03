Regierung und Kommunen beraten über Notfallbetreuung von Kindern – auch in Brandenburg

Vor der geplanten Schließung der Schulen für den Großteil der Brandenburger Schüler hat die Landesregierung mit den Kommunen über die Notbetreuung beraten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und mehrere Minister trafen sich am Samstag in Potsdam mit Vertretern der Kommunen. Die Sitzung dauerte länger als geplant.



Die Schulen und Kitas sollen ab Mittwoch vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April den regulären Unterricht und die normale Betreuung einstellen. Für Schüler soll freiwilliger Unterricht über das Internet angeboten werden. Für Kinder und Schüler von Eltern, die etwa im Gesundheitswesen, in Behörden oder bei Polizei und Feuerwehr arbeiten, ist eine Notfallbetreuung in Kommunen geplant, damit sie weiterarbeiten können.



Der Landeselternrat hält die Unterbrechung des regulären Unterrichts für sinnvoll, sieht aber den Beginn am Mittwoch skeptisch. „Grundsätzlich sind die Schulschließungen aus unserer Sicht gut und richtig, wenn es eine Maßnahme ist, die Ausbreitung jetzt einzudämmen“, sagte der Vorsitzende René Mertens der Deutschen Presse-Agentur. Es sei auch richtig, Eltern aus wichtigen Berufen bei der Kinderbetreuung zu unterstützen. Aber: „Es wäre ja nicht schlimm gewesen zu sagen: Wir machen zu, über das Wochenende machen wir einen Plan und dann steht am Montag die Sache“, sagte Mertens. „Die Lehrer sind jetzt auch verunsichert.“



Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hält es für richtig, am Mittwoch mit den Plänen zu beginnen. „Uns war wichtig, dass wir ein wenig Vorbereitungszeit haben“, sagte Ernst dem rbb-Inforadio. Die Kinder und Jugendlichen seien nicht gesundheitlich besonders gefährdet. „Dass wir so einen massiven Eingriff an den Schulen und den Kitas machen, hat nur damit zu tun, dass dort besonders viele soziale Kontakte sind.“ Das Ziel sei, diese Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, um Infektionen zu verlangsamen. Die Abiturprüfungen sind nach Angaben der Ministerin nicht gefährdet.



Der Berliner Virologe Christian Drosten schrieb bei Twitter, eine Notbetreuung sei kontraproduktiv. Junge Kinder könnten neue Gruppen und Betreuer psychisch schwer verkraften, die Belastung der Eltern steige.



In Brandenburg waren nach dem jüngsten Stand laut Gesundheitsministerium bisher 42 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, die Zahl ist seitdem aber gestiegen. Ein Grundschüler aus Mühlenbeck im Kreis Oberhavel ist mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Schüler sei positiv getestet worden, teilte der Landkreis in Oranienburg mit. Die Menschen, die direktem Kontakt zu ihm gehabt hätten, seien zuhause isoliert.



Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Brandenburg riet allen Angehörigen, Menschen in Pflege- und Alteneinrichtungen derzeit nicht zu besuchen. So solle eine mögliche Übertragung des neuartigen Coronavirus verhindert werden, sagte Sprecherin Cindy Schönknecht. Bei notwendigen Besuchen sollten zumindest nicht die Gemeinschaftsräume genutzt werden. „Natürlich sind viele Ängste da“, sagte Schönknecht. Der ASB betreibt landesweit nach eigenen Angaben gut 20 stationäre Einrichtungen für Senioren und Pflegebedürftige.



Die geplante Schließung der Grenzen von Polen für Ausländer wegen der Corona-Krise an diesem Sonntag hat nach Angaben der Brandenburger Polizei bereits jetzt Auswirkungen auf deutscher Seite. Es komme zu Staus auf den Straßen Richtung Grenze, schrieb die Polizei am Samstag bei Twitter. „Planen Sie genug Zeit, Wasser und Geduld ein.“ (dpa)