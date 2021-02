Ntabouzko. Starke Überschrift, nicht wahr? Sowas liest man schon deshalb, um rauszubekommen, was das soll. Und bitte: Es handelt sich um den neuen Namen von Berlin, wie wir im Deutschlandfunk hören. Nein, bitte nicht gleich wieder auf den rot-rot-grünen Senat schimpfen, denn der kann dafür absolut nichts. Es handelt sich um Berlin in Südafrika, ein Dorf.

Dort kommt wie in zahlreichen anderen Ländern der Welt der Ortsname vor, weil sich Auswanderer an ihre Heimat erinnern wollten und außer diesem Namen nicht viel anderes bei sich hatten. Der Fotograf Harry Hampel hat alle Orte in den neunziger Jahren besucht und ist dabei sogar auf drei argentinische Lehmhütten im Nichts gestoßen, die Berlin hießen.

118 gab es davon nach einer alten TU-Untersuchung, jetzt ist es einer weniger. Es handelt sich um einen Schritt im antirassistischen Diskurs, das ist offensichtlich, die Namen der Kolonialgeschichte werden getilgt. Das große Port Elizabeth heißt seit kurzem, Moment, Gqeberha, Pietersburg wurde in Polokwane umbenannt. Das ist nun mal so, auch wenn vermutlich unbekannt ist, ob die ersten Berliner in Südafrika überhaupt böse Kolonialherren waren oder sich nur ein Stück Land gekauft haben.

Man könnte die Namen als Erinnerung im Guten oder Bösen einfach stehen lassen, aber der internationale Zeitgeist sieht es anders. Wir haben nun ein Berlin weniger, na gut, aber es sind immer noch 117. Und im Prinzip reicht es ja auch, wenn unser echtes Berlin weiter Berlin heißt. Nach gegenwärtigen Stand scheint das auch niemand ändern zu wollen.