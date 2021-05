Mit schweren Verletzungen an den Beinen ist am Donnerstagmorgen ein 18-Jähriger nach einem Verkehrsunfall in Friedrichshain in ein Krankenhaus gekommen. Wieder handelte es sich um einen Abbiegeunfall.

Wie die Polizei am Freitag meldet, bog ein 61-Jähriger gegen 8.40 Uhr mit seinem Lkw von der Karl-Marx-Allee nach rechts in die Straße der Pariser Kommune ab.

Ein 18-Jähriger, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Karl-Marx-Allee in Richtung Frankfurter Tor unterwegs war, habe nach eigenen Aussagen versucht, dem Lkw auszuweichen, war dabei gestürzt und mit seinem Rad unter das Fahrzeug gerutscht. Hierbei wurden die Beine des 18-Jährigen von dem hinteren rechten Reifen des Lkw überrollt.

Der ansprechbare Radfahrer wurde von Zeugen vor Ort erstversorgt und anschließend mit diversen Brüchen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)