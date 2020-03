Die Diskussion um die Abiturtermine spitzt sich zu. "Beim Landesschülerausschuss steht das Telefon nicht mehr still", berichtet Landesschülersprecher Miguel Góngora: Die Schüler wollten wissen, wie es weitergeht, zumal erste Schulen am Freitag bekannt gaben, ihre für kommende Woche geplanten Abitur-Präsentationsprüfungen zu verschieben.

Zu den Schulen, die diese so genannte fünfte Prüfungskomponente angesichts berlinweit steigender Infektionszahlen verschieben, gehören mindestens ein Oberstufenzentrum, zudem das Otto-Nagel-Gymnasium in Biesdorf und die Carlo-Schmid-Sekundarschule in Spandau.

Andere Schulen planen aber weiterhin, die Präsentationsprüfungen abzunehmen, weshalb die Schüler sich aktuell in kleinen Gruppen darauf vorbereiten. Über 12.000 Abiturienten sind von der aktuellen Unsicherheit betroffen.

Der Landesschülerausschuss hat sich inzwischen dreimal an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) gewandt und - mit zunehmend scharfem Ton - die generelle Verschiebung gefordert. "Ich weiß nicht mehr, auf welchem Kanal ich die Senatorin kontaktieren soll. Sie reagiert einfach nicht", beklagt Góngora.

Bis diesen Freitag sollen Schulen entscheiden

Wie berichtet, hat Scheeres entschieden, dass die schriftlichen Abiturprüfungen vor den Osterferien wie geplant stattfinden sollen, darunter die zentrale Leistungskursklausur in Spanisch am 27. März. Die Präsentationsprüfungen kann jede Schule selbst terminieren, also auch verschieben.

Für die Zeit nach den Osterferien hatten Berlin und Brandenburg den Schulen freigestellt, alle Prüfungen von April/Ende Mai auf Nachschreibetermine Ende Mai/Anfang Juni zu verschieben. Die Berliner Schulen sollen bis einschließlich diesen Freitag entscheiden, wie sie vorgehen. Bisher haben alle anderen Bundesländer ein einheitliches Vorgehen für ihre Schulen angeordnet.

Forderungen nach einheitlicher Regelung

"Eine Verschiebung der Abiturprüfungen sollte nicht jeder Schule selbst überlassen werden. Das führt zu noch mehr Verunsicherung und ist auch nicht gerecht", sagte Berlins bekanntester Pädagoge, der Lichtenberger Gymnasiallehrer und "Lehrer des Jahres", Robert Rauh: "Was für den Mittleren Schulabschluss machbar war - eine berlinweite Verschiebung - sollte auch für das Abitur möglich sein," findet Rauh.

Auch aus Scheeres Partei gibt es immer mehr Stimmen für eine generelle Verschiebung.

Über 60-jährige Lehrkräfte sollen nicht in der Schule sein

Gestern hatte sich entsprechend die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Maja Lasić, geäußert. Auch der Lichtenberger SPD-Vorsitzende Kevin Hönicke positionierte sich entsprechend bei Twitter: "Auch ich unterstütze diese Sicht aus politischem aber auch schulpraktischen Gesichtspunkten!", kommentierte er den Standpunkt des Landesschülerausschusses. Es bringe nichts, "wenn wir jetzt Tausende Schülerinnen und Schüler durch Berlin schicken sowie Lehrkräfte. Außerdem fehlt Schulen enorm Personal, da über 60-Jährige zu Hause bleiben müssen!"

Der Appell von SPD-Schulexpertin Maja Lasić: "Die flexible Handhabe des Abiturtermins wird zur Verunsicherung bei Schulleitungen und Lehrkräften vor Ort beitragen. Und verunsichert sind seit letzter Woche alle auch so genug. Eine generelle Verschiebung bringt mehr Klarheit und Planungssicherheit im Sinne unserer SchülerInnen.“