Zwei Niederlagen und zwei Siege für die Hohenzollern: Das Berliner Kammergericht hat in Prozessen zur Abmahnpaxis von Georg Friedrich Prinz von Preußen gegen Aussagen zu seinen Forderungen gegenüber der öffentlichen Hand am Donnerstag differenzierte Entscheidungen getroffen. Die Vorsitzende Richterin Susanne Tucholsky stellte klar, dass der Konflikt um die Forderungen von „erheblichem öffentlichen Interesse“ sei. In den vier Fällen, die der Senat verhandelte, ging es um presserechtliche Fragen, was gesagt werden darf oder nicht.

Das Gericht folgte der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus und ihrem parlamentarischen Geschäftsführer Daniel Wesener, die den Hohenzollern öffentlich einen Angriff auf die Erinnerungskultur vorgeworfen und sich strikt gegen jedweden Einfluss auf die Geschichtsdarstellung ausgesprochen hatten. Das sei eine zulässige Meinungsäußerung, sagte Tucholsky. Es sei unstrittig, dass das Haus Hohenzollern eine Mitsprache gefordert habe, nämlich für seine Leihgaben in öffentlichen Museen.

In erster Instanz hatten die Hohenzollern am Landgericht Berlin erfolgreich eine Unterlassung gegen die Grünen durchgesetzt, die Rechtsanwalt Markus Hennig nun zurückzog. Er gab zu Protokoll, dass Georg Friedrich Prinz von Preußen keinerlei Einfluss auf Geschichtsschreibung nehmen wolle und die Forderung aus dem damaligen Vertragsentwurf nicht aufrechterhalte.

Die umstrittene Abmahnpraxis stand erstmals in zweiter Instanz auf dem Prüfstand, nachdem Georg Friedrich Prinz von Preußen am Landgericht Berlin die meisten der von ihm angestrengten über 80 Verfahren gegen Medien, Wissenschaftler und Politiker gewonnen hatte.

Ein klagefreudiger Prinz

Ebenfalls erfolgreich mit der Berufung war die Gewerkschaft Verdi, die in einem Blatt der Deutschen Journalisten Union den Hohenzollern eine Einschüchterungskampagne vorgehalten hatte: Nämlich, dass der Prinz klagefreudig sei, „wenn es um die wissenschaftliche und mediale Aufarbeitung der Geschichte seiner Familie“ gehe. Die Verfügung des Landgerichtes, das den Satz untersagte, wurde aufgehoben.

Im Gegensatz dazu war der Historiker Stephan Malinowski, einer der kritischen Gutachter zu den NS-Verstrickungen des Hauses im Entschädigungsverfahren, nicht erfolgreich. Im Sommer 2019 hatte er auf eine Anfrage der Deutschen Welle in einer Antwortmail den Hohenzollern den Wunsch attestiert, die eigene Geschichtsdarstellung steuern und öffentlich finanzieren lassen zu wollen. Der Senat sah das nicht durch Tatsachen gedeckt.

Georg Friedrich von Preußen hat klargestellt, nie ein Hohenzollernmuseum gefordert zu haben. Malinowski erklärte auf Nachfrage des Gerichtes, dass er die damals nicht zur Veröffentlichung bestimmten Aussage nicht wiederholen werde. In diesem Fall ging es um eine Passage im damaligen Vertragsentwurf der Hohenzollern für die Verhandlungen mit der öffentlichen Hand, in denen eine institutionalisierte Mitsprache bei Ausstellungen gefordert worden war, allerdings allein in Bezug auf Dauerleihgaben.

Mit seiner Berufung gegen eine Entscheidung des Landgerichtes scheiterte auch der „Verein Open Knowledge Foundation Deutschland“. Der hatte in einem Beitrag zum Umgang der Hohenzollern mit ihrer Geschichte behauptet, dass das Familienarchiv auf Burg Hechingen nicht öffentlich zugänglich sei, was aber auch nach Auffassung des Kammergerichtes nicht stimmt.

Am Ende äußerten sich beide Seiten zufrieden. Hennig erklärte, das Kammergericht habe zur Versachlichung beigetragen. „Es zeigt, dass die plakativen Vorwürfe nicht stimmen. Uns geht es darum, das richtig informiert wird.“ Und Grünen-Politiker Daniel Wesener sagte: Der Ausgang dokumentiere, dass der Konflikt zwischen der öffentlichen Hand und den Hohenzollern in die Öffentlichkeit gehört.“ Es gehe bei den Forderungen, ob bei Entschädigungen oder Kunstschätzen, auch um Geschichtspolitik.