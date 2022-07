Berliner bringt bekanntlich wenig aus der Ruhe. Man ist ja vieles gewöhnt. Wenn wieder irgendein Provinzpolitiker aus dem Süden der Republik der Hauptstadt Steuerverschwendung, Dysfunktionalität oder sonst etwas vorwirft, lässt das die meisten Menschen an der Spree kalt.

Auch zu den eigenen Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor oder der Siegessäule pflegen viele Hauptstädter ein eher distanziertes Verhältnis. Eines bringt Berliner aber regelmäßig in Wallung: das Wohl und Wehe des Berghains, des wahren Aushängeschilds der Hauptstadt in der Welt.

Nun ist der Technotempel am Ostbahnhof in einer von „DJ Mag“ veröffentlichten Liste der besten Clubs der Welt geradezu abgestürzt auf den zwölften Platz. Das fühlt sich schon nach zweiter Liga an. Noch größer wird die Schmach dadurch, dass mit dem Kölner Bootshaus ein anderer deutscher Club auf Rang fünf deutlich weiter oben im Party-Olymp firmiert. Das sitzt. Droht nun etwa dem Berghain und der ganzen Berliner Clubkultur der Niedergang?

Doch jetzt bitte keine Schnappatmung! Die ist nicht nur bei der Hitze nicht gesund, sondern auch nicht angebracht. Denn was weiß das „DJ Mag“ schon, beziehungsweise seine 600.000 Leser rund um den Globus, die für die Liste abgestimmt haben? Die meisten dürften von Berliner Clubkultur noch nie etwas gesehen haben – ins Berghain kämen sie ohnehin nicht rein.

Auch der Vergleich mit dem Bootshaus verbietet sich für jeden, der selbst einmal dort gewesen ist. Der Autor spricht da aus persönlicher Erfahrung. Der Platz sei den Rheinländern dennoch gegönnt. Rund um den Kölner Dom brauchen es die Menschen viel dringender, wenn die lokalpatriotische Seele gestreichelt wird. Wahrscheinlich haben am Ende nicht wenige Domstädter gar „ihren“ Club in solche Höhen votiert.

Wer solche Listen nötig hat, hat eh schon verloren. Berlin steht da drüber – und in der Schlange vor dem Berghain.