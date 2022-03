Reinhard Bartezky, Vertreter des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, und Patrick Larscheid, Vertreter der Berliner Amtsärzte, setzen auf eigenen Wunsch ihre Mitarbeit im Berliner Hygienebeirat aus.

Die beiden begründen ihren Schritt in einer Mitteilung damit, sie hätten den „Eindruck, dass wissenschaftliche Argumentationen und medizinische Fakten nur noch sehr ausgewählt in die Entscheidungen hinsichtlich des Vorgehens an Berliner Schulen einfließen.“

Entscheidungen, die eigentlich in dem Beirat besprochen werden sollten, wirkten häufig bereits gefällt. „Wir empfinden immer stärker, dass wir uns mit getroffenen Entscheidungen nicht identifizieren können, diese aber in der Öffentlichkeit wegen unserer Mitarbeit rechtfertigen müssen“, heißt es weiter.

Der Beirat setzt sich neben Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) aus Ärzte-, Charité- und Schulvertretern sowie dem Landeselternsprecher zusammen.