Der Vorsitzende der Thüringer AfD und Anführer des offiziell aufgelösten Flügels der Partei, Björn Höcke, hat die Mitglieder des amtierenden Bundesvorstands der Partei heftig kritisiert. „Wir haben den Geist des Aufbruchs verloren und sind durch Nazissten im BuVO in den letzten Jahren ausgebremst worden“, erklärte Höcke bei seinem ersten Auftritt auf dem mit Spannung erwarteten AfD-Bundesparteitag in Riesa am Freitagvormittag.

Höcke, der im Zuge einer langwierigen Debatte über die Tagesordnung des Parteitreffens an das Mikrofon getreten war, votierte für eine Priorität der Sachdebatte vor der Personaldebatte. „Erst das Land, dann die Partei und zum Schluss die Person, diesen Dreiklang sollten wir uns zu Herzen nehmen“, erklärte Höcke.

Er forderte die Delegierten dazu auf, unter anderem die Beratung über die Einsetzung einer Kommission zur Vorbereitung einer Parteistrukturreform der Neuwahl des Bundesvorstands vorzuziehen. Dem Rechtsaußen wird nachgesagt, eben jene Kommission leiten zu wollen.

Von einer „Bewerbungsrede“ Höckes war im Nachgang die Rede. Delegierte kritisierten, dieser habe die von ihm selbst aufgestellte Forderung, die Sacharbeit vor Personalien zu stellen, in ihr Gegenteil verkehrt.

Parteichef: „Destruktive Stimmung hinter uns lassen“

Zum Beginn des Parteitags hatte Tino Chrupalla, nach dem Rückzug von Jörg Meuthen der einzige verbleibende Bundessprecher der Partei, für Einheit geworben. In der Begrüßung der zu diesem Zeitpunkt knapp unter 500 Delegierten erklärte Chrupalla: „Wir brauchen eine vertrauensvolle, gute und zielgerichtete Zusammenarbeit.“ Der AfD-Chef forderte die Partei vor den Augen der Delegierten dazu auf, „gemeinsam die destruktive Stimmung der vergangen Zeit“ hinter sich zu lassen.

AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla beim Bundesparteitag der AfD. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Wichtigster Tagesordnungspunkt des Parteitags ist die Neuwahl des Bundesvorstands. Für dessen Vorsitz kandidieren bislang der amtierende Parteichef sowie Norbert Kleinwächter, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion. Nicolaus Fest, Europa-Abgeordneter aus Berlin, kandidiert für den zweiten Sprecherposten, will aber nicht gegen Chrupalla selbst antreten.

Außerdem auf der Tagesordnung: Ein Antrag auf Einführung einer Einzelspitze. Eingebracht hatte diesen unter anderem Björn Höcke, der Nachfragen auf eigene Ambitionen nie eindeutig beantwortete. Zuletzt hieß es einvernehmlich, dass der seit Jahren mit dem Posten in Verbindung gebrachte Rechtsaußen auch in Riesa auf eine Kandidatur verzichten wird.

Berliner Delegierte dürfen nicht abstimmen

Unterdessen sind die Berliner Delegierten für den Parteitag zum Zusehen verdammt. Nachdem sowohl das Landes- und auch das Bundesschiedsgericht der Partei entschieden hatte, deren Wahl aufgrund von Unregelmäßigkeiten nicht zuzulassen, bestätigte das am Abend vor dem Parteitag auch das Berliner Landgericht.

Kristin Brinker, Vorsitzende des Berliner Landesverbandes, bedauerte die Entscheidung im Gespräch mit dem Tagesspiegel, dementierte aber schwerwiegende Folgen. Ein Parteitagsantrag darauf, die für die Nichtzulassung der Delegierten verantwortliche Beatrix von Storch mit Sanktionen zu belegen, wurde nicht zugelassen.