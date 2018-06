Erneut ist AfD-Parteichef Alexander Gauland in Potsdam Opfer einer Attacke auf sein privates Lebensumfeld geworden. Wie Sicherheitskreise und Gaulands Büro dem Tagesspiegel am Dienstag bestätigten, ist Gauland in der vergangenen Woche beim Baden im Heiligensee in Potsdam die Kleidung gestohlen worden.

Offiziell bestätigen wollte die Polizei den Fall aber nicht. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage lediglich, am Dienstagabend vor einer Woche gegen 19 Uhr seien einem Badegast am Heiligen See die „persönlichen Sachen“ gestohlen worden.

In den sozialen Medien ist ein Foto verbreitet worden, auf dem zu sehen sein soll, wie Gauland nach dem Vorfall nur in Badehosen bekleidet von Polizeibeamten nach Hause begleitet worden sei.

Linksextremisten attackierten das Wohnhaus

Nun ermittelt Staatsschutz der Polizei. Ein politischer Hintergrund könne aufgrund der Äußerungen des bislang unbekannten Täters während des Diebstahls nicht ausgeschlossen werden, sagte die Sprecherin. Der Täter soll nach Tagesspiegel-Informationen „Nazis brauchen keinen Badespaß“ gerufen haben. Die Polizei wollte das nicht bestätigen.

Auch Gaulands, in der Nähe des Sees gelegenes Privathaus in der Berliner Vorstadt von Potsdam war in der Vergangenheit bereits attackiert worden. Die Täter hatten das Gebäude vor zwei Jahren mit Parolen und mit einem durchgestrichenen Hakenkreuz beschmiert, sie hatten zudem einen Sperrmüllhaufen in Brand gesetzt. Damals hatten sich Linksextremisten zu dem Anschlag bekannt.