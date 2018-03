Der AfD-Fraktionschef im Bundestag, Alexander Gauland, hat einen Tagesspiegel-Bericht über einen früheren Mitarbeiter und dessen Mitgliedschaft bei dem rechtsextremistischen Verein „Heimattreue Deutsche Jugend“ bestätigt. Der FAZ sagte Gauland am Montag, er habe nicht gewusst, dass Felix W. als Jugendlicher zur HDJ gehört habe. „Ich frage meine Mitarbeiter nicht, was sie im jugendlichen Alter gemacht haben“, sagte Gauland. Dennoch ließ sein Büro auch mitteilen, dass Felix W. sich bereits 2004 im Alter von 19 Jahren von der HDJ getrennt habe.

W. sei aber nicht wegen seiner politischen Aktivitäten in der Vergangenheit als Mitarbeiter ausgeschieden, sondern weil er eine andere Stelle angetreten habe. Nach Auskunft von Gaulands Büro war der 33-Jährige vom Oktober bis Ende Januar dort beschäftigt. Zugleich wurden Tagesspiegel-Recherchen bestätigt, wonach W. zuvor seit 2015 verkehrspolitischer Referent in der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion war, die Gauland bis zu seinem Wechsel in den Bundestag geführt hatte. Zuvor hatte Gaulands Büro und die Fraktion Fragen zu dem Fall abgeblockt.

HDJ nach dem Vorbild der Hitler-Jugend

Felix W. hieß bis Sommer 2016 noch Felix N. und hatte den Nachnamen seiner Frau angenommen. Ob Gaulands Aussage, der 33-Jährige habe sich von der HDJ gelöst, zutrifft, ist unklar. 2003 war W. bei der HDJ zum Leiter der Abteilung HALT – „Heimattreue Ausrüstung und Lagertechnik“ – ernannt worden. Mit der neuen Abteilung sollte die Beschaffung von Material und Ausrüstung für HDJ-Lager verbessert werden.

Die HDJ war eine verschworene Gemeinschaft, hier fanden völkische und neonazistische Familien das geeignete Umfeld für ihren Nachwuchs. Nicht jedem wurde Zugang gewährt. Die HDJ verstand sich als paramilitärische Elite, Kinder und Jugendliche wurden zu „politischen Soldaten“ erzogen, mit militärischem Drill und ideologischer Schulung samt Rassenkunde, Hitler-Verehrung, Blut-und-Boden-Ideologie und NS-Brauchtum. Und die HDJ war streng nach dem Vorbild der Hitler-Jugend ausgerichtet.

W. kommt aus einer stramm rechten Familie. Auch sein Bruder Laurens N. war bei der HDJ, dort 2002 kurzzeitig Bundesführer der HDJ und lange Jahre Vize-Chef. Als Jurist ist er seit 2017 parlamentarischer Berater der AfD-Fraktion im Landtag Baden-Württemberg.

Gaulands Nachfolger: Andreas Kalbitz

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Gaulands Nachfolger als Chef der Landtagsfraktion, Andreas Kalbitz, 2007 auf einem mehrtägigen Pfingstlager der rechtsextremistischen Organisation im niedersächsischen Eschede zu Gast war. Nach eigener Aussage war er angeblich aus reinem Interesse dort und ohne zu wissen, dass die Verfassungsschutzbehörden den Verein schon damals als gefährlich und extremistisch eingestuft und beobachtet hatten.

Auch an den früheren Kontakten seines Brandenburger Parteifreundes Kalbitz zur HDJ stört sich Gauland nicht. Der „Märkischen Allgemeinen“ sagte er dazu kürzlich: „Ich finde den Bohei, der darum gemacht wird, absolut lächerlich.“ Das Ganze sei „uninteressant“ und: „Ich verstehe auch nichts davon.“ Auch Kalbitz selbst, über Jahre Gaulands rechte Hand und Vize im Landtag, will von der HDJ-Vergangenheit des Felix N. nichts gewusst haben.

Die Vorgängerorganisation der HDJ, die Wiking-Jugend, war 1994 verboten worden. Schließlich hat das Bundesinnenministerium auch die HDJ 2009 wegen ihrer „dem Nationalsozialismus wesensverwandten Ideologie“ und einer „aktiv-kämpferischen, aggressiven Grundhaltung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ verboten.