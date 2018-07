Im Streit um eine mögliche Verletzung des Neutralitätsgebotes hat der Berliner Verfassungsgerichtshof am Mittwochvormittag im Sinne des Justizsenators Dirk Behrendt (Grüne) entschieden. Die Berliner AfD hatte ihm vorgeworfen, mit zwei Äußerungen das Recht auf Chancengleichheit der Partei im Wettbewerb mit anderen Parteien verletzt zu haben. Das Gericht befand aber, dass sich Behrendts Äußerungen in dem einem Fall nur auf eine Person und nicht auf die Partei bezogen haben.

Auch im zweiten Fall, bei dem es um seine Äußerungen zur AfD kurz darauf in der Fragestunde des Abgeordnetenhauses ging, sei nichts zu beanstanden, weil er in diesem Rahmen "zu Rede und Antwort verpflichtet war und in dieser Situation nicht dem für Regierungsmitglieder unter anderen Voraussetzungen geltenden gebot strikter Neutralität unterlag". Mit der Begründung, dass das Neutralitätsgebot im Parlament nicht gilt, hat der Verfassungsgerichtshof ein Urteil gefällt, das es so in Deutschland noch nicht gab. Die AfD kann die Entscheidung nicht anfechten.

Die AfD strengt immer wieder Prozesse an

Konkret ging es in diesem Fall um zwei Äußerungen: Im April 2017 hatte der damalige leitende Berliner Oberstaatsanwalt Roman Reusch auf einem Parteitag der Brandenburger AfD erklärt: „Wenn die Blockparteien so weitermachen können wie bisher, dann hat unser Land in 20 Jahren fertig, wir wären wirtschaftlich ruiniert, von einer nicht-deutschen Mehrheit besiedelt und auf dem besten Weg in die islamische Republik.“ Inzwischen sitzt Reusch im Bundestag.

Mit Reuschs Aussagen hatte ein Fernsehteam des RBB den Justizsenator konfrontiert, und dieser kommentierte Reuschs Rede unter anderem so, dass für den Bundestagswahlkampf „einiges zu befürchten“ sei und die Dienstbehörde dies dann „auszuwerten“ habe. In einer Fragestunde im Abgeordnetenhaus wenig später sagte Behrendt auf mehrere Nachfragen, dass hinsichtlich der AfD-Bundestagskandidaten wegen der Äußerungen aus der AfD in anderen Bundesländern Anlass bestehe, „genauer hinzugucken“, ob sie sich an das dienstrechtliche Gebot zur Mäßigung sowie zum jederzeitigen Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung hielten.

Die AfD strengt immer wieder Prozesse an, aktuell etwa auch wegen eines Tweets des Regierenden Bürgermeisters Michel Müller. (Tsp/rori)