Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht in der Affäre um Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel Hinweise auf dienstrechtliche Verstöße des Grünen-Politikers. „Aufgrund der Unterlagen, die Herr von Dassel eingereicht hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er als Beamter des Landes Berlin gegen seine Dienstpflichten verstoßen hat. Das heißt also, die Einleitung eines Disziplinarverfahrens ist zwingend."

Von Dassel habe den Antrag auf ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst samt der Unterlagen am Montagnachmittag eingereicht. "Ich habe alle Unterlagen sofort gesichtet und unserer zuständige Abteilung gegeben, um alles nötige zu übernehmen", sagte Giffey. Es sei wichtig, dass der Fall zeitnah behandelt werden. "Wir werden das so gründlich und so verantwortungsvoll wie es geht machen", sagte die Sozialdemokratin.

Grüne fordern von Dassel zum Rücktritt auf

Die Grünen sprechen sich für den Rücktritt ihres Bezirksbürgermeisters in Mitte Stephan von Dassel aus. Dafür stimmte die Grünen-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) nach Tagesspiegel-Informationen am Montagabend in einer außerordentlichen Sitzung.

Die Mitglieder votierten demnach mit einer knappen Mehrheit dafür, den Bezirksbürgermeister aus der eigenen Partei zum Rücktritt aufzufordern. Für die Forderung stimmten acht Personen bei sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, hieß es aus Fraktionskreisen.

Sollte von Dassel dem nicht freiwillig nachkommen, will die Fraktion ein Abwahlverfahren einleiten. Auch dafür stimmte eine Mehrheit der Fraktionsmitglieder. Die Fraktion diskutierte am Abend rund drei Stunden lang über den Fall.

Ausschlaggebend für die Rücktrittsforderung sei dem Vernehmen nach letztlich eine SMS von Dassels gewesen, die suggeriert, dass der Bezirksbürgermeister bereit gewesen wäre, privates Geld zu zahlen, um seinen Wunschkandidaten bei einem Stellenbesetzungsverfahren durchzudrücken. Der Fall habe „ein wahnsinniges Geschmäckle“, hieß es aus der Fraktion.

Für die Grünen ist die Lage besonders ärgerlich, denn mit einem Rückzug von Dassels würden die Partei einen ihrer drei Posten im Bezirksamt verlieren. Aktuell sitzen neben von Dassel auch Schulstadträtin Stefanie Remlinger und Verkehrsstadträtin Almut Neumann im nach der Stärke der Fraktionen besetzten Bezirksamt.

Da nach der letzten Wahl jedoch Ingrid Bertermann von der Grünen- zur Linke-Fraktion gewechselt ist, stehen der Partei nun nur noch zwei Sitze zu. Dafür bekommt die SPD wohl einen zweiten Stadtratsposten zugesprochen. Doch auch diese Aussicht habe ein Votum gegen den Bezirksbürgermeister nicht verhindert. „Das war auch eine moralische Frage, wo stehen wir.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Ob der Bezirksbürgermeister der Forderung seiner Fraktion nachkommen wird, ist noch nicht klar. Bislang lehne von Dassel einen Rücktritt jedoch ab, heißt es aus Parteikreisen.

Auch in der Partei wird um den weiteren Umgang mit dem Fall gerungen. Vor der Sitzung der BVV-Fraktion hatte sich der vornehmlich mit Unterstützern von Dassels besetzte Kreisvorstand der Grünen Mitte gegen einen Rücktritt ausgesprochen.

„Wir begrüßen das einvernehmliche Vorgehen des Bezirksbürgermeisters und der Regierenden Bürgermeisterin, ein mögliches Dienstvergehen durch die Einleitung eines Disziplinarverfahrens bei der Senatskanzlei neutral untersuchen zu lassen“, heißt es in einer parteiinternen Positionierung, die dem Tagesspiegel vorliegt. Es handele sich nunmehr „um einen dienstrechtlichen Vorgang, dessen Prüfergebnis wir abwarten werden“. Auch auf einen der drei Stadtratsposten wollen die Grünen nicht verzichten, heißt es aus Parteikreisen.

Am Dienstagmorgen kündigte die Fraktion für den Mittag eine gemeinsame Presseerklärung mit dem Kreisvorstand an.

Enger Vertrauter von Dassels sollte Posten bekommen

Von Dassel soll im Zuge eines Stellenbesetzungsverfahrens einem Bewerber eine private Geldzahlung angeboten haben, wenn dieser dafür auf eine Klage gegen den Bezirk Mitte verzichte. Das legen Textnachrichten von Dassels nahe, die dem Tagesspiegel vorliegen, sowie Aussagen des Bewerbers im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von Dassel bestreitet die Vorwürfe

Die hochdotierte Stelle der Leitung des Steuerungsdiensts im Bezirksamt wurde damals zunächst an einen engen Partei-Vertrauten von Dassels vergeben. Dieser hatte zuvor den Wahlkampf des Bezirksbürgermeisters organisiert und ist zugleich Vorstandsmitglied der Bezirks-Grünen in Mitte. Wegen der Klage des unterlegenen Mitbewerbers konnte er den Posten jedoch nicht antreten.

Von Dassel selbst erklärte nach Bekanntwerden der Vorwürfe auf Twitter, nie Geldzahlungen angeboten zu haben. Zugleich gab der Bezirksbürgermeister zu, dass er geprüft habe, ob die Klage durch eine Geldzahlung über das Bezirksamt abzuwenden sei, damit sein Wunschkandidat den Posten antreten kann. Dies nannte der Bezirksbürgermeister einen „Fehler“.

Von Dassel fordert unabhängige Untersuchung

In der Affäre um eine mögliche Einflussnahme auf ein Stellenbesetzungsverfahren will der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, die Vorwürfe gegen ihn unabhängig aufarbeiten lassen. Aus diesem Grund bat der Grünen-Politiker bei der Senatskanzlei um Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen ihn, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus seinem Büro erfuhr.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über Berlins wichtigste Nachrichten und größte Aufreger. Kostenlos und kompakt: checkpoint.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Affäre um privates Geld-Angebot SMS bringt Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte in Erklärungsnot

Von Dassel verbinde mit dem Verfahren die Hoffnung, dass der Sachverhalt neutral untersucht und er vom Verdacht eines Dienstvergehens entlastet werde, hieß es. Das Vorgehen erfolge „im Einvernehmen“ mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).