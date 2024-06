Agrar Bauerntag beginnt: Ringen um weitere Entlastungen

Die angespannte Lage der Landwirtschaft und Rufe nach weiteren Entlastungen sind Themen des Deutschen Bauerntags, der am Mittwoch (12.00) in Cottbus beginnt. Nach bundesweiten Traktoren-Protesten gegen das Aus für Dieselvergünstigungen zu Jahresbeginn hatte sich die Ampel-Koalition am Dienstag auf ein Entlastungspaket geeinigt. Es sieht unter anderem steuerliche Erleichterungen und weniger Bürokratie vor. Der Bauernverband fordert aber weitergehende Schritte.

Bauernpräsident Joachim Rukwied stellt sich in Cottbus zur Wiederwahl für weitere vier Jahre. Der 62-Jährige steht seit 2012 an der Spitze des Verbands. Am Donnerstag werden dann Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zum Abschluss des Bauerntags erwartet.

