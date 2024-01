„Aktenzeichen XY … ungelöst“ Mordfall in Berlin-Frohnau am Mittwoch im ZDF

Am 20. August 1990 wird die Witwe Ella Dörrier nach einem mutmaßlichen Einbruch in ihrem Haus in Berlin-Frohnau ermordet. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Nun starten Polizei und Staatsanwaltschaft einen neuen Versuch, den Fall zu lösen.

In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ suchen die Ermittler:innen nach Hinweisen aus der Bevölkerung: Wurde das mutmaßliche Diebesgut eventuell in Umlauf gebracht? Hat sich der mutmaßliche Täter einer Vertrauensperson geöffnet? Die Sendung wird am Mittwoch, 17. Januar, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Mehrere Schreie einer Frau wollen Nachbar:innen in der Nacht vom 19. auf den 20. August 1990 gegen zwei Uhr Morgens wahrgenommen haben. Dies berichten die Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrem Aufruf. Am Abend des 20. August soll Ella Dörrier dann tot in ihrem Haus am Otternweg 7 aufgefunden worden sein.

An der Rückseite des Tatorts bemerkten Ermittler:innen ein geöffnetes Kellerfenster mit einem entfernten Fenstergitterstab.

Ella Dörrier soll zu dem Zeitpunkt schon seit über 25 Jahren in der zweigeschossigen Villa an der Grenze zu Brandenburg gelebt haben. Nach dem Tod ihres Mannes, Walter Dörrier, habe sie die letzten drei Jahre ihres Lebens alleinstehend verbracht. Ein Gärtner und eine Haushaltshilfe sollen Ella Dörrier bei der Haushaltsführung unterstützt haben. Das Paar hatte keine Kinder.

Walter Dörrier soll ein passionierter Sammler von Antiquitäten gewesen sein, berichtet die Polizei. Die Beamt:innen stellten mit Unterstützung von Angehörigen das Fehlen mehrerer Schmuckstücke fest. Unter anderem eine Brosche aus Gelbgold soll gefehlt haben.

In der mit Brillanten und Perlen besetzten Brosche, die mutmaßlich aus der Wohnung gestohlen wurde, war in der Mitte eine hängende, sogenannte Biberperle angebracht. © Polizei Berlin

Die zuständige Ermittlungsdienststelle des Landeskriminalamtes fragt: Wer hat in der Nacht vom 19. auf den 20. August 1990 verdächtige Beobachtungen rund um das Haus im Otternweg in Frohnau gemacht?

Wer hat im Vorfeld der Tat Personen oder Fahrzeuge vor dem Haus Otternweg 7 bemerkt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kannte das Opfer Ella Dörrier und wurde bisher noch nicht von der Polizei befragt oder kann ergänzende Hinweise geben?

Wo wurden im August und September 1990 Einbrüche in Frohnau und Umgebung begangen, bei denen der oder die Täter ähnlich wie bei Ella Dörrier über das Entfernen der Fenstergitterstäbe am Kellerfenster in das Haus gelangten?

Wem wurde nach dem 20. August 1990 eine wie im Bild gezeigte Brosche angeboten?

Gibt es Personen, denen gegenüber sich der oder die Täter im Laufe der Jahre anvertraut und Täterwissen preisgegeben haben?

Die Spurenlage im Haus schließt eine Beziehungstat nicht aus. Gibt es Erkenntnisse zu Personen im ehemaligen Umfeld von Ella Dörrier, die Kontakt mit ihr pflegten?

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer 030-4664911911 oder per E-Mail an lka11-se-hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. Weitere Fotos finden sich unter diesem Link. (Tsp)