Die Berliner Polizei hat das für Donnerstag geplante Protestkonzert auf der A100 untersagt. Das teilten die Organisatoren der Aktion gegen den Weiterbau der Stadtautobahn, die Gruppe „Lebenlaute. Klassische Musik – politische Aktion“ am Montagmorgen mit.

„Wir haben die schriftliche Verfügung der Polizei am Freitagnachmittag erhalten. Danach ist das Konzert auf der A100 untersagt“, sagte Hans Christoph Stoodt, Pressesprecher von Lebenslaute. Im Bescheid der Polizei, der dem Tagesspiegel vorliegt, verweist die Behörde auf die "Gefahrenprognose", die mit einer Veranstaltung auf der A100 zum geplanten Zeitpunkt einhergehen würde.

Gegen die Entscheidung der Polizei behalte man sich weitere Schritte vor, erklärte die Sprecherin der Gruppe, Viola Forte. „Dass eine Berliner Behörde so vorgeht, wirft ein bezeichnendes Licht auf ihre Behauptung, dem Bau dieser klimaschädlichen Autobahn kritisch gegenüberzustehen. Wir werden das eben selbst in die Hand nehmen müssen.“

Auch die Bürgerinitiative A100 kritisierte das Vorgehen der Polizei. „Der Leichtigkeit des Straßenverkehrs wird höhere Gewichtung als dem Versammlungsrecht gegeben“, sagte Sprecherin Briti Beneke.

Die Organisatoren kündigten an, das Konzert nach dem Verbot „notfalls auf einer anderen Stadtautobahn in Berlin“ stattfinden zu lassen.

Maximale Aufmerksamkeit im Berufsverkehr

Die Pressestelle der Polizei Berlin konnte ein Verbot der Veranstaltung am Montag auf Anfrage zunächst nicht bestätigen. Auch in der Liste der angemeldeten Veranstaltungen auf der Internetseite der Polizei ist der Eintrag der Aktion weiterhin vorhanden.

Die Gruppe hatte geplant, aus Protest gegen die Verlängerung der A100 am Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr ein Protestkonzert auf dem bereits in Betrieb befindlichen Teil der Stadtautobahn abzuhalten. Zeitpunkt und Ort waren bewusst gewählt: im nachmittäglichen Berufsverkehr wollte man die maximale Aufmerksamkeit für die Aktion erreichen, so die Organisatoren.

Rund 100 Musiker und Musikerinnen wollten auf diese Weise unter dem Motto „Musizieren statt Betonieren“ protestieren. Angedacht war, Kompositionen von Joseph Haydn, Franz Schubert und Rio Reiser aufzuführen.

Alternativer Standort auf der A103

Statt auf der A100 könnte das Konzert nun auf der A103 an der Auffahrt Saarstraße stattfinden. Diesen Ort hat die Polizei Berlin zumindest als alternativen Standort für die Demonstration laut Bescheid genehmigt.

Der Auftritt soll Teil der Aktionswoche gegen den Autobahnbau sein, die noch bis Freitag, 5. August läuft. Bereits am 2. August lädt die Aktionsgruppe zu einem Vorkonzert in die Kreuzberger Taborkirche ein.