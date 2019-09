Wer am Sonntag, den 22. September, Bus und Bahn benutzt, kann seinen AB-Einzelfahrschein als Tagesticket verwenden. Die Aktion solle zeigen, „dass man kein Auto braucht, um in Berlin ans Ziel zu kommen“, sagte die Pressesprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Petra Nelken, am Montag.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will mit der Aktion auch für die verstärkte Nutzung und „den Ausbau von Bahn, Bus und Straßenbahn als zentrales Rückgrat der Verkehrswende“ werben. In dieser Woche würden „entscheidende Weichen für den Klimaschutz gestellt“, so die DUH.

Am Sonntag können Berliner und Berlin-Besucher nicht nur die Verkehrsmittel der BVG, sondern auch die aller weiterer Mitglieder des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg in der Hauptstadt nutzen, wie zum Beispiel die S-Bahn. Normalerweise kostet ein Tagesticket in Berlin 7 Euro.

In dieser Woche tagt auch das Klimakabinett der Bundesregierung. Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future riefen zu Großdemonstrationen auf. Zahlreiche Bündnisse und Initiativen bekundeten ihre Teilnahme, darunter die international vernetzte Aktivistengruppe Extinction Rebellion. (Tsp, dpa)