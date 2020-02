Mehrere hundert Menschen wollen am Samstag in Berlin für die Aufnahme von Kindern aus den griechischen Flüchtlingslagern demonstrieren. Zum deutschlandweiten Aktionstag „Wir haben Platz“ sind ab 14.00 Uhr etwa 500 Teilnehmer für den Protest zwischen Auswärtigem Amt und Bundestag angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Dort werde bei einem gemeinsamen Essen durch freie Plätze symbolisiert, dass in Deutschland Platz für Menschen aus den Lagern sei, hieß es von den Organisatoren der „Seebrücke Berlin“.

Während die Bundesregierung auf eine europäische Lösung warte, signalisierten zahlreiche Bundesländer, Städte und Kommunen Aufnahmebereitschaft, sagte eine Sprecherin. „Die humanitäre Notlage auf den griechischen Inseln kann sofort beendet werden.“ Deutschlandweit soll es in mehr als 20 Städten zu Protestaktionen vor Abgeordnetenbüros der Regierungsparteien SPD und CDU/CSU kommen.

Mehr zum Thema Jugendbündnis ruft zu Demo vor dem Reichstag auf Jusos, Fridays for Future und andere Gruppen reagieren auf Thüringen-Wahl

Auch mehrere linke Bündnisse haben am Samstag zu einer Demonstration in Berlin aufgerufen, um ein „Zeichen gegen den Faschismus" zu setzen. Anlass ist das Debakel um die Wahl von Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP). Die Gruppen wollen daraufhin zum Aktionstag hinzustoßen. (Tsp, dpa)