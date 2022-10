Aktivisten ketten sich an Schilderbrücken Erneut Verkehrseinschränkungen wegen Klimaprotesten in Berlin

Auch am Freitag haben Aktionen von Klimaaktivisten wieder zu Einschränkungen im Berliner Straßenverkehr geführt. Wie die Protestgruppe „Letzte Generation“ am Morgen mitteilte, klebten sich erneut Demonstranten im Stadtgebiet auf den Asphalt.

Auf mehreren Schilderbrücken sollen sich nach Angaben der Gruppe zudem Unterstützer mit sogenannten Fingerlocks angekettet haben. Dabei handle es sich um kleine Rohrkonstruktionen, in denen einzelne Finger befestigt werden. Zudem seien im Stau Aktivisten mit Plakaten umhergelaufen, hieß es. Die Gruppe fordert die Regierung auf, „endlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen.“

Eine Polizeisprecherin bestätigte am Morgen fünf laufende Einsätze im Stadtgebiet. Demnach hätten sich auf der A100 nahe Kaiserdamm zwei Personen auf einer Schilderbrücke festgeklebt. Ebenfalls auf der A100 hätten sich am Tunnel am Innsbrucker zwei Personen an einer solchen Brücke befestigt.

Vier Personen hatten sich laut Polizei in Mitte an der Ecke Torstraße/Schönhauser Allee auf die Fahrbahn geklebt, sechs Personen an der Ecke Landsberger Allee/Danziger Straße in Friedrichshain sowie fünf Personen an der Ecke Mehringdamm/Bergmannstraße in Kreuzberg. Alle Einsätze liefen am Morgen noch, die Lage sei „dynamisch“, erklärte die Sprecherin.

Nach Angaben der „Letzten Generation“ war zudem die A100 zwischen Wexstraße und Detmolder Straße betroffen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin schreibt auf Twitter außerdem von einem Polizeieinsatz auf der A100 zwischen Messedamm und Funkturm aufgrund von Klimademonstranten. Beide Einsätze konnte die Polizei am Morgen nicht bestätigen.

Nach Angaben der Polizeisprecherin hatten sich bereits am Mittwoch Klimademonstranten mit Fingerlocks in Berlin angekettet. Dabei handle es sich um Kupferrohre aus dem Baumarkt, in die die Aktivisten Daumen und Zeigefinger stecken und festkleben, sodass Rohr und Hand einen Ring bilden. Ob diese Konstruktionen wie von der Gruppe angegeben auch am Freitag zum Einsatz kamen, konnte die Sprecherin nicht bestätigen. Für Freitagvormittag kündigte die „Letzte Generation“ weitere Versammlungsorte an.

