Alarm im Jobcenter Pankow Berliner Polizei stellt bei Begehung keine Gefahr fest

Mehr als zwei Stunden nach einem im Jobcenter Pankow ausgelösten Alarm dauert der Polizeieinsatz noch an. Das sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel auf Anfrage. Im Jobcenter in der Storkower Straße war am Dienstag gegen 11.30 Uhr die Berliner Polizei ausgerückt.

Mehrere Einsatzkräfte begingen der Sprecherin zufolge das mehrgeschossige Haus. Bisher wurden keinerlei Straftaten festgestellt. Eine weitere Sprecherin sagte am Nachmittag, die Einsatzkräfte hätten am Ort des Alarms keine Gefahr vorgefunden. Die Begehung der Beamten sei beendet, der Einsatz dauere jedoch weiter an. Weitere Details konnte sie zunächst nicht nennen.

Nach Tagesspiegel-Informationen wurden die Bediensteten zwischenzeitlich wegen einer Gefahrenlage angewiesen, die Türen in dem Gebäude abzuschließen und sich von den Fenstern fernzuhalten.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) teilte auf der Plattform X mit, dass die Straße in Richtung Landsberger Allee ab der Kniprodestraße aufgrund des Polizeieinsatzes gesperrt sei. Die Buslinie 156 werde umgeleitet.