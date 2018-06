Mehr zum Thema AfD-Chef lebt in Potsdam Alexander Gauland beim Baden die Kleidung gestohlen

Am Dienstagabend wurde AfD-Chef Alexander Gauland bestohlen. Noch am selben Tag ist auf Ebay-Kleinanzeigen ein Artikel unter dem Namen „Alexander Gaulands Hose“ eingestellt worden. Auf dem Foto sieht man eine beigefarbene, kurze Herrenhose in Größe XL. Die Polizei gibt zwar keine Details zu persönlichen Gegenständen heraus, jedoch teilte Gauland der Bild-Zeitung mit, ihm seien Hemd, Cordhose und Schlüssel gestohlen worden. Die schlechten Qualität des Fotos, das der Verkäufer „Julius Leber“ zu seinem Artikel veröffentlicht hat, lässt zwar nicht viel erkennen, aber klar wird: Eine Cordhose ist es nicht. Allerdings findet sich in der Artikelbeschreibung auch kein expliziter Hinweis dafür, dass es sich beim Verkaufsgegenstand um einen der Artikel handelt, die die Unbekannten dem AfD-Politiker am Heiligen See in der Berliner Vorstadt stahlen. Seine Telefonnummer hat der Ebay-Anbieter nicht angegeben; auf Nachrichten über Ebay-Kleinanzeigen selbst reagiert er nicht. Fest steht jedoch: Sollte es kein Scherz sein und die Hose tatsächlich von Alexander Gauland stammen, macht sich der Verkäufer wegen Handels mit Diebesgut strafbar. Die Polizei hat das fragwürdige Inserat bislang nur zur Kenntnis genommen und verspricht, den Fall zu prüfen.