Etwa die hier, in der U9 Richtung Wedding, die alle auf ihr Ich-Phone gucken, das ständig berührt werden will? Vermutlich wartet irgendwo auch ein Ich-Pod und ein Ich-Pad, deren Bildschirme den Tag über abwechselnd gestreichelt werden.

Im Weddinger Sprengelkiez, im 4. Stock eines Gewerbehofes sitzt Elke Schilling und verkündet: „Individualität zu Ende gedacht, heißt Einsamkeit.“ Jahrelang hieß es: Selber Schuld. Man solle doch bitte in einen Chor oder in einen Verein gehen. Aber ab einem bestimmten Grad der Vereinsamung sei das Menschen einfach nicht mehr möglich. Diese Erkenntnis sickere langsam durch.

Elke Schilling kennt Einsame jeglichen Alters. Aber keiner würde es so nennen. Weil es eben ein Tabu ist. Eigentlich gebe es in Berlin großes Potenzial: „Wir begegnen einander doch täglich.“ Da gebe es keinen Grund, dass im Jahr 300 Tote unbemerkt in ihren Wohnungen liegen. Rechtsmediziner sagen, der Fäulnisgrad, in denen sie gefunden werden, nehme zu. Das heißt: Sie liegen länger.

Elke Schilling ist Diplom-Mathematikerin, in den Neunzigern war sie vier Jahre Staatssekretärin für Frauenpolitik in Sachsen-Anhalt, dann machte sie Politikberatung. Mit der Pragmatik der ausgebildeten Mathematikerin umreißt sie das Problem und seine mögliche Lösung. Ein Problem, das größer ist als Berlin. 80 Prozent unserer wachen Zeit verbringen wir nicht allein. Aber offenbar mehr nebeneinander, als miteinander. Wenn vom Glück die Rede ist, meint jeder sein eigenes. Elke Schilling kämpft dafür, dass Einsamkeit als Krankheit anerkannt wird. Schließlich können die Folgen tödlich sein. Die Studie, dass Einsamkeit so gefährlich sei wie 15 Zigaretten am Tag, kennt inzwischen jeder. Aber man versteht, wieso die Kassen sich sträuben: Es ist ein Fass ohne Boden. Nun steht Elke Schilling nach vier Jahren Vorbereitung mit einer neuartigen Initiative in den Startlöchern.

Nach dem Vorbild der „Silver Line“, die 2013 im englischen Manchester ins Leben gerufen wurde und im ersten Jahr bereits mehr als 300 000 Anrufe erhielt, will sie zuerst in Berlin, später in ganz Deutschland eine Hotline namens „Silbernetz“ errichten. Eine einzige Nummer für alles – Akuthilfe, Dauerhilfe, Infotelefon– denn die Einsamen können Hilfen nicht mehr selbst recherchieren. 24 Stunden erreichbar soll sie sein, denn die finstersten Krisen setzen erfahrungsgemäß außerhalb von Bürozeiten ein. Über die Weihnachtstage hatten sie einen Testlauf mit 16 Menschen in Schichten an zwei Telefonen. Sie führten mehr als 200 Gespräche. Es gab gehemmte Anrufer und solche mit einer Lebensbeichte. Keine Frage, der Bedarf existiert.

Manche sind aus guten Gründen einsam

Wie in England würden Anrufer auch hier einen „Silbernetz-Freund“ zugeordnet bekommen, der sich einmal in der Woche mit einem „Wohlfühlanruf“ bei ihnen meldet. Das sei der Freundschaftsdienst, dauerhafte Hilfe. 40 ausgebildete Ehrenamtliche zwischen 18 und 83 warten darauf, loslegen zu können. Man hat sie darauf trainiert, den Gehemmten Worte zu entlocken und die Endlosredner zu stoppen. Schilling weiß, es gibt nicht nur liebe Einsame. Manchmal sind da gute Gründe, dass sie allein sind: Weil sie biestig oder übergriffig sind.

Sie glaubt, Massenmedien sind die einzige Art, Einsame effektiv zu erreichen. Denn was tun diese, wenn sie sonst nichts mehr tun? Sie hören Radio oder schauen fern. Sie könnten es schaffen, den Telefonhörer aufzunehmen und eine Nummer anzuwählen, die auf dem Bildschirm eingeblendet wird. Das ist die geringstmöglich Schwelle.

Schilling strahlt, sie hat die Lösung gefunden. Sie ist nach Manchester gefahren und hat sich alles erklären lassen. Sie sah nur Profiteure an jedem Ende der Leitung: Das Telefon lindere die Einsamkeit der Anrufer, zugleich böte es Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder blind sind, aber wunderbar telefonieren können. Wenn alles gut geht, schalten sie die Nummer im August frei.

Wichtig ist ihr auch, dass einmal verlässliche Daten erhoben würden. Die Zahlen hierzulande sind nämlich lückenhaft: Über 85-Jährige etwa werden in den Statistiken gar nicht einzeln erfasst. Dabei sei hier die Einsamkeit besonders hoch. Sie kennt die Zahlen vom Berliner Senat: Hochbetagte Gratulanten werden da angeschrieben, ob ein offizieller Besuch zum Geburtstag willkommen sei. Dafür gibt es einen eigenen Besuchsdienst. Ein Drittel antwortet gar nicht auf die Anfrage. Ihre Hypothese: Das ist das vereinsamte Drittel.

Ist man auf dem Land weniger einsam? Ach was, sagt Schilling, nur anders. Man stelle sich vor, da gibt es nur den Nachbarn – und mit dem ist man seit Ewigkeiten zerstritten!