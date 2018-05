Man kann sich mit Valentina Grazzi verabreden, die jetzt mit ihrer Hündin Augusta um die Ecke biegt. In Sizilien, kurz vor dem Städtchen Augusta nämlich, fand sie sie vor Jahren auf der Straße, ein Bein gelähmt. Valentina bemerkte trotzdem sogleich ihre „sehr positive Ausstrahlung“. Und nahm sie bei sich auf.

Valentina Grazzi ist Mitglied bei mehreren Tierschutzvereinen. Schon als Kind hat sie mit ihrer Mutter Pflegeheime in der Nähe von Siena besucht. Und jetzt besucht sie mit ihrer Hündin Pflegeheime in Berlin, um etwas Freude unter die Leute zu bringen. Nebenbei verbessere Augusta das schlechte Image des Straßenhundes. Vor anderthalb Jahren hat sie mit ihrer Hündin im Verein bei Viola Freidel die Prüfung gemacht.

Einmal in der Woche besucht sie Frau Weiß. Gertrude „Tutti“ Weiß, die in einer Demenz-WG am U-Bahnhof Harlemweg lebt. Bevor man mit ihr sprechen kann, musste ihr Vormund zustimmen. Man hat ihr den Besuch nicht angekündigt, weil sie es sowieso wieder vergessen würde. Es ist immer ein Besuch im Jetzt.

Im Zimmer gleich links hinter der Wohnküche trägt Frau Weiß Armreifen und Schmuck, ein flirriges rosawolliges, elegantes Oberteil. In krassem Gegensatz zu ihrer sorgfältigen, absichtsvollen Kleidung liegt sie rücklings schräg über ihr Bett geworfen wie ein gefällter Baum. „Nicht gut,“ erkennt Valentina gleich. Aber dann macht Augusta einen Satz auf das Bett, Valentina legt eine Decke unter. „Wegen der Haare“. Ach, sagt Frau Weiß trocken. „Ich habe auch Haare.“ Dann legt sie ihren Kopf an Augustas Hals.

„Ich bin krank“, erklärt sie. Nichts Körperliches, es war nur irgendwann zu viel für ihre Nerven. Wenn es ihr besser gehe, könne sie nach Hause. „Das ist ja auch teuer hier, jeden Tag. Man sorgt so gut für mich.“ Ein Hund war es, der sie in ihrem sächsischen Dorf jeden Morgen zur Schule begleitet habe. Und einen anderen Hund gab es noch am Tor an der Kette, Lumpi hieß der. Und wenn sie nach Hause kam, dann wartete er schon. Immer hatte sie als Kind einen Hund im Bett.

„Wann bin ich geboren? 1928?“

„Dann sind Sie jetzt 90.“

„90 bin ich? Dann danke ich Gott, dass ich das noch erleben darf.“

Schauen Sie mal, sagt Valentina und hält ihr die Lekkerli für den Hund hin. „Hier“, sagt Frau Weiß und hält die Lekkerli dem Hund hin. „Oh nein“, sagt sie und hält erfreut die Hand hoch. Der ganze Sabber daran.

Frau Weiß hat eine spontane, lakonische Art. Sie will nicht beeindrucken, nicht höflich sein. Frau Weiß, jenseits jeden Kalküls, erzählt einfach. Was man plötzlich sieht, muss also ihr Wesen sein. Witzig, entspannt, die Hand in Augustas Fell. „Wissen Sie, wir hatten auch Hunde, einen am Hoftor an der Kette.“

Sie habe, kommt sie ins Reden, die Ausbildung zur Buchhalterin im Malerbetrieb der Verwandten gemacht. „Eine Tante hat in Berlin gelebt, die brauchte dann jemanden, der ihr hilft.“ Da ist sie hergekommen und machte ihrer Tante die Bücher für deren Mietshäuser. Aber ihre Tante ist dann ganz jung gestorben, mit 85. Deren Witwer wollte dann von ihr, was sie auf keinen Fall wollte, aber da reiste ihre liebe Mutter an und klärte das. Fräulein Weiß hat dann eine chemische Reinigung aufgemacht, gut ging die, ein Auto, Kleider aus dem KaDeWe. Einen Mann hatte sie auch irgendwann, „aber eine richtige Ehe war das nicht“. Die Tante, sagt sie, ist ganz jung gestorben, mit 46. Wir hatten, sagt sie, immer einen Hund, und einen am Hoftor an der Kette. „Damals ging das ja noch, dass einen ein Hund zur Schule begleitete.“

Frau Weiß, gerade noch völlig unbelebt, ist aufgegangen in Gesellschaft. Sicher, der Hund und Valentina sind da, aber auch die Anwesenheit ihrer Eltern ist zu spüren. Es spielt keine Rolle, dass sie tot sind. So lange sie von ihnen erzählen kann, sind sie da. Vielleicht ist sie jetzt so, wie sie früher war. Vielleicht ist dieses gelöste Ich ihr früheres Ich.

„Wenn Sie mich einmal besuchen möchten“, schlägt sie vor. Sie wohne sehr schön, in einer Häuserreihe am Wald. Schön, aber etwas einsam. „Ich hole Sie ab, ich habe ja meinen Wagen.“

Es ist etwas ganz Kleines, was hier passiert. Und es ist etwas ganz Großes, weil Existenzielles, man kann dabei zusehen, wie Frau Weiß wieder ein vollständiger Mensch wird. Lebendigkeit fährt in den gefällten Baum. Der Echoraum von Jahrzehnten ist wieder geöffnet. Es muss das sein, was Sebastian bei den Kuschelparties erlebt. Echter Kontakt. Paradoxerweise ist es zunächst einmal eine Person im Kontakt mit sich selbst, ausgelöst durch den Kontakt mit jemand anders. Wenn Menschen den Kontakt zu anderen vermissen, fürchten sie eigentlich, den Kontakt zu sich selbst zu verlieren.

Dann wird Augusta unruhig. Valentina verabschiedet sich. „Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder“ sagt Frau Weiß, als sei davon nicht auszugehen. „Ja“, sagt Valentina, „nächste Woche“. Wie immer. Kontakt ist, wenn die Anwesenheit eines anderen einen Unterschied macht. „Wenn Frau Weiß einmal stirbt, das weiß ich jetzt schon, das wird sehr schwer für mich.“