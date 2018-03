Ich lebe seit 40 Jahren in Neukölln, nie ist mir etwas passiert. Aber jetzt, kurz vor Weihnachten, wurde ich vor meiner eigenen Haustür überfallen. Es muss ein sehr junger Mann gewesen sein, aber ich konnte nichts erkennen, er kam von hinten und hatte eine schwarze Kapuze über dem Kopf. Es ging schnell, ich hatte mein Fahrrad gerade abgestellt, den Rucksack hinten im Korb, und schon war er weg. Ich war froh, dass ich meinen Schlüssel noch hatte, so konnte ich schnell in die Wohnung. Gottlob ist mir nichts passiert, aber ich gehe jetzt abends so gut wie nicht mehr weg und mich beschleicht jedes Mal ein unguter Gedanke, wenn ich nach Hause komme. Ich habe dann die Polizei angerufen, und ich war sehr froh, dass sie zu mir nach Hause gekommen ist. Die Polizei wollte wissen, wie der Typ aussah. Aber das konnte ich nicht sagen, er war aber höchstens 15 Jahre alt.

Ich gehöre zur späten 68er-Generation; damals lebten wir in einer absoluten Machogesellschaft, als Frau war man Freiwild! Wir haben damals demonstriert: „Frauen erobern sich die Nacht zurück!“ Ich hätte nie gedacht, dass es 50 Jahre später wieder sehr, sehr düster gerade für uns Frauen aussieht. Als ich jünger war, habe ich Karate gemacht. Ich bin selbstbewusst. Aber die zunehmende Verwahrlosung des öffentlichen Raums, die Zustände am U-Bahnhof Hermannplatz etwa, und oft Horden junger Männer, die rumgrölen, machen für mich das Ausgehen abends mittlerweile unmöglich. Vielen meiner Freundinnen geht es ähnlich. Ich kenne keine Stadt, die dreckiger und verwahrloster ist als Berlin. Für mich gibt es sehr wohl „No-Go-Areas“. Mein jahrzehntelanges Grundgefühl, in Neukölln sicher zu sein, ist jedenfalls verschwunden.