Vor einigen Wochen parkte ich mein Auto in der Straße Alt-Mariendorf, weil ich von dort ausnahmsweise mit der U-Bahn zur Arbeit fahren wollte. Es regnete. Als ich nachmittags gegen 17. 30 Uhr meinen Wagen wieder abholte, bemerkte ich auf der kurzen Fahrt nach Hause einen Platten vorne links. Ich brachte das Auto zum Reifendienst, weil ich annahm, ich sei in einen Nagel gefahren. Aber falsch! Der Reifenhändler fragte mich am nächsten Tag, ob ich Feinde hätte. Denn der Reifen war mit mehreren Stichen bearbeitet worden, ein Stich war so tief, dass der Reifen zerstört wurde. Zudem war auch der Hinterreifen angestochen, nur nicht so tief, dass die Luft entweichen konnte.

Was wäre wohl passiert, wenn der Händler den Schaden am hinteren Reifen nicht entdeckt hätte? Wer möchte, dass ihm ein Reifen auf der Autobahn platzt? Warum macht sich jemand die nicht unerhebliche Mühe, Reifen anzustechen? Und warum ausgerechnet an meinem Auto?

Die zuständige Polizeidienststelle kannte keine vergleichbaren Vorfälle in dieser Gegend. Meine Anzeige wird natürlich ins Leere laufen. Wie soll man so jemanden auch finden? Auf Empfehlung der Polizei habe ich den defekten Vorderreifen vorerst behalten, um Spuren zu sichern. Ich war jedenfalls wütend und sehr verwundert - aber ich habe versucht, mir das nicht zu Herzen zu nehmen, ich lasse das einfach nicht an mich heran. Es war nur Zufall, dass es mich erwischt hat. Parken werde ich dort sicherlich wieder.