Meine Freundin parkte irgendwann im vergangenen Jahr in einem Parkhaus eines Kaufhauses im Nordosten Berlins, sie stieg aus, betätigte ihr Autoschloss per Fernbedienung und ging einkaufen.

Als sie nach einer guten Viertelstunde zum Auto zurückkehrte, bemerkte sie auf dem Beifahrersitz eine Person, die das Handschuhfach durchwühlte. Sie war völlig konsterniert. Als der Mann sie bemerkte, lief er schnell davon. Aus Angst, eventuell in ein Messer zu laufen, verzichtete sie darauf, ihn selbst zu verfolgen. Meine Freundin und ich finden ja, dass das, was sie da erlebt hatte, schon ungeheuerlich genug ist, aber die Verwaltung des Einkaufszentrums riet ihr dennoch, sich nicht an die Polizei zu wenden. Man sagte ihr, dass man sich schon selbst darum kümmern werde.

Offenbar wurde aber auch von der Parkhausverwaltung oder den Verantwortlichen im Einkaufszentrum die Polizei nicht gerufen. Somit ist dieser Vorfall überhaupt nicht aktenkundig, und dieser Typ läuft dann also weiterhin frei durch die Gegend, liest weiterhin die Codierungen der Autoschlüssel aus und klaut sich reich. Ohne Repressalien! Unsere Gesellschaft ist oder wird krank, wenn so etwas für normal gehalten wird.