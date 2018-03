Ich benutze jetzt nur noch sehr selten öffentliche Verkehrsmittel. Erst dachte ich im Rückblick, dass das, was mir passiert ist, mich doch lediglich ein paar Wochen beschäftigt hat und dass es ja gar nicht so schlimm gewesen sei. Aber es war dann doch offenbar so intensiv und sitzt so tief, dass ich es vermutlich nie vergessen werde.

Es ist zwei Jahre her, dass ich die S-Bahn am Hackeschen Markt bestieg und Richtung Zoologischer Garten fuhr. Es war sehr voll mitten im Berufsverkehr. Aber ein Sitz war doch noch frei, allerdings lag da eine Herrenhandtasche drauf. Auf dem Platz gegenüber saß ein Pärchen, Frau und Mann, vielleicht Mitte 30. Ich sagte höflich, ich würde mich gern hinsetzen, doch ich bekam keine Antwort. Also setzte ich mich einfach halb auf die Tasche. Doch der Mann, der sehr dick war, schlug sofort und wie aus dem Nichts zu. Und wenn mich seine Faust getroffen hätte, dann wäre wohl einiges gebrochen gewesen.

Doch ich hatte Glück. Neben mir saß noch ein junger Mann, aus Portugal, wie sich später herausstellte, und der griff dem Mann geistesgegenwärtig in den Arm. Ich zitterte am ganzen Körper, das Pärchen trat und beschimpfte mich noch, stieg dann aber sehr schnell an der nächsten Station aus und verschwand in der Masse. Dann kamen zwei junge Teenager auf mich zu, die sagten, sie hätten alles ganz genau beobachtet und sie würden mit mir zur Polizei gehen, wenn ich das wollte. Das fand ich rührend.

Doch irgendwie fühlte ich mich nicht als Opfer, weil mir ja geholfen worden war. Ich dachte: Die sind sowieso verschwunden, die findet die Polizei nicht. Deshalb habe ich keine Anzeige gestellt.

Vor einem Jahr wurde nicht sehr weit von meinem Zuhause eine Frau erwürgt, auf dem Weg aus dem Schleusenkrug in Richtung Bahnhof Zoo. Der Fall ist bekannt. Damals dachte ich: Das hätte auch dir passieren können, es war einfach nur Zufall, dass du es nicht warst. Ein Jahr lang konnte ich dort nicht mehr langgehen, aus Furcht. Ich habe mal einen Selbstverteidigungskurs gemacht, und ich denke, dass ich doch eine selbstbewusste Frau bin. Aber seitdem nehme ich vom Bahnhof Zoo immer ein Taxi.