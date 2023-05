Am Berliner Ostbahnhof : Fliegerbombe in Friedrichshain gefunden – Evakuierung am Donnerstag

An der Langen Straße, Ecke Andreasstraße wurde am Dienstag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt. In einem Sperrkreis von 350 Metern müssen Anwohnende das Gebiet verlassen.