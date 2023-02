Luftbrücke in die Türkei geplant Berlin gedenkt der Erdbeben-Opfer

Beim Gedenken an die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien waren laut Polizeiangaben Teilnehmer im „unteren dreistelligen Bereich“ am Brandenburger Tor.

Für Hilfsgüter von der Hauptstadt in die Türkei soll es nach Angaben von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey eine Luftbrücke geben. „Und es ist gelungen, mit vielen, die gespendet haben, (...) dass wir eine Luftbrücke von Berlin in die Türkei bauen, auch in Zusammenarbeit mit der türkischen Botschaft, mit dem Generalkonsulat“, sagte die SPD-Politikerin.

„Wir haben am Flughafen BER eine über 6000 Quadratmeter große Halle, die jetzt gefüllt wird mit Tonnen von Spenden, mit Tausenden von Paletten, die gerade gesammelt werden und die in die Türkei gehen. Die ersten Flüge sind schon gelaufen“, sagte Giffey.

Vor Giffey hatte bereits Bundesagrarminister Cem Özdemir gesprochen und seine Forderung nach Visa-Erleichterungen wiederholt. „Viele Menschen in Deutschland haben Verwandte in der Katastrophenregion und sorgen sich verzweifelt um sie. Wir sollten es ihnen parteiübergreifend ermöglichen, Angehörige aus der Türkei und Syrien vorübergehend bei sich aufzunehmen“, sagte der Grünen-Politiker. „Dafür sollten die Einreisebedingungen schnell und pragmatisch angepasst werden. Hilfe darf nicht an bürokratischen Visaerleichterungen scheitern.“ Das Land Berlin hatte eine solche Erleichterung am Freitag angekündigt.

Özdemir hatte zu dem öffentlichen Gedenken an die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien aufgerufen. „Kommt alle am Samstag zum Brandenburger Tor“, sagte Özdemir in einem bei Twitter veröffentlichten Video auf Deutsch und Türkisch. „Dort gedenken wir gemeinsam der Opfer dieser fürchterlichen Erdbebenkatastrophe.“

Organisiert wird das Gedenken um 11.30 Uhr am Brandenburger Tor von der Hilfsorganisation Háwar.help, die in Deutschland und im Irak aktiv ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Organisation twitterte: „Wir wollen mit euch allen und zusammen mit kurdischen, syrischen und türkischen Stimmen einen Raum für Trauer und Austausch schaffen.“ Weiter hieß es: „Zeigt den Angehörigen, dass sie im Schmerz nicht allein sind. Es ist wichtig, dass wir zusammenstehen und uneingeschränkte Solidarität zeigen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Berlins Schülerinnen und Schüler gedenken am kommenden Dienstag in einer Schweigeminute den Opfern. Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hat zur Gedenkminute am Dienstag um 11 Uhr aufgerufen. „Gerade zwischen Deutschland, insbesondere Berlin, und der Türkei gibt es viele familiäre und freundschaftliche Verbindungen“, hieß es in einem Schreiben Busses an die Schulleiterinnen und Schulleiter vom Freitag, das der dpa vorliegt. „Auch aus Syrien sind in den vergangenen Jahren viele Menschen zu uns gekommen, die nun in Angst und Sorge sind.“

Am Montagmorgen hatte ein Beben, dessen Stärke das Deutsche Geoforschungszentrum mit 7,7 angibt, das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert, später folgte dort dann ein weiteres Beben der Stärke 7,6. Die Zahl der Toten nach der Erdbebenkatastrophe lag am Freitag bei mehr als 20 000. Zehntausende wurden verletzt. (dpa)

Zur Startseite