Am Eingang zur Berliner Fanmeile Polnische Fans greifen Polizisten an – mehrere Festnahmen und Verletzte

Bei einem Polizeieinsatz an einem Eingang zur Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor hat es am Freitagabend mehrere Verletzte und Festnahmen gegeben. Das teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mit.

Auslöser war eine Auseinandersetzung zwischen einer größeren Gruppe von überwiegend polnischen Fans und Ordnern des Veranstalters an der Kontrollstelle Eberstraße/Behrenstraße. Alarmierte Polizisten seien von den Fans angegriffen und mit Flaschen und Steinen beworfen worden.

Sie hätten daraufhin körperliche Gewalt angewendet, auch Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt und mehrere Personen festgenommen, hieß es weiter.

Sowohl Einsatzkräfte als auch Fans seien verletzt worden und müssten medizinisch versorgt werden. Der Eingang sei vorläufig geschlossen worden, solange die Personalien der Festgenommenen aufgenommen werden müssten. Wegen der großen Zahl an Beteiligten dauerte der Einsatz auch Stunden später noch an, auch wenn sich die Lage selbst schon beruhigt hatte.

Auseinandersetzung während des laufenden EM-Spiels

Einer Polizeisprecherin zufolge kam es wenige Minuten vor 19.30 Uhr zu dem Streit, also noch während das Spiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Österreich im Berliner Olympiastadion lief. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt ging Österreich mit 2:1 in Führung, es lief bereits die zweite Halbzeit. Die Elf von Trainer Ralf Rangnick gewann das Spiel am Ende mit 3:1.

Woran sich die Auseinandersetzung am Kontrollpunkt entzündete, war zunächst unklar. Insbesondere, ob die Fans während des laufenden Spiels die Fanmeile verlassen oder gerade erst betreten wollten.

Am Nachmittag waren die Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag vorübergehend geräumt und geschlossen worden, weil ein Unwetter in Berlin drohte. Nachdem sich das Wetter beruhigt hatte, wurden sie um 18 Uhr wieder geöffnet – pünktlich zum Anpfiff des Spiels.

Tausende Fans beider Mannschaften sind in Berlin. Im Laufe des Freitags hatten sie friedlich gefeiert. Im Olympiastadion gab es jedoch einen Zwischenfall: Ein polnischer Fan stürzte aus dem Unterrang drei Meter tief in den Graben vor der Tribüne und verletzte sich schwer. Hinweise auf Fremdverschulden gab es zunächst nicht.