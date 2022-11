Am ICE-Bahnhof von Berlin-Spandau in Not Berlin soll seine vierte Bahnhofsmission bekommen

Letztens am Havelufer in Berlin-Spandau: Viele Obdachlose unter den Havelbrücken der Altstadt, kleine Bettenburgen, Decken als Sichtschutz. Der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau sprach daraufhin Sozialstadtrat Gregor Kempert, SPD, im benachbarten Rathaus an, ob das Problem zunehme und ob die Ämter sich um diese Menschen in Not kümmern - hier der ganze Text. Darin brachte der Sozialstadtrat spontan eine Bahnhofsmission ins Spiel. Und die soll nun wirklich kommen.

Die SPD-Fraktion im Rathaus Spandau um Hannah Erez-Hübner und Uwe Ziesak meldete kurz danach: „Nachdem der Spandau-Newsletter darüber berichtete, dass Sozialstadtrat Gregor Kempert eine Bahnhofsmission im Spandauer Bahnhof vorschlägt, gab Dieter Puhl, Leiter der Berliner Stadtmission, in Folge des SPD-Landesparteitags bekannt, dass ein derartiges Projekt umgesetzt werden soll.“ Ein Datum wird nicht genannt.

Dieter Puhl leitete jahrelang die Bahnhofsmission am Zoo. © Sören Stache/dpa

Puhl war lange Chef der Bahnhofsmission am Zoo und ist eine der wichtigsten Stimmen für die Belange der Armen und Wohnungslosen in der Stadt.

3 Bahnhofsmissionen gibt es bereits in Berlin

In Berlin gibt es aktuell drei Bahnhofsmissionen, in denen kirchliche Organisationen und Vereine Menschen helfen: Die bekannteste befindet sich am Bahnhof Zoo, aber auch im Hauptbahnhof und im Ostbahnhof gibt es Bahnhofsmissionen.

