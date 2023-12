Am Kopf und Arm verletzt Auto fährt 14-jährigen Radler in Berlin-Prenzlauer Berg an

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch in Prenzlauer Berg angefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Den Angaben zufolge war ein 30 Jahre alter Autofahrer gegen 17 Uhr auf der Wisbyer Straße von der Ostseestraße in Richtung Bornholmer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Stahlheimer und Neumannstraße hielt er bei Rot. Als die Ampel grün wurde, fuhr der 30-Jährige los. Dabei stieß er mit dem von links kommenden Radler zusammen, der von der Stahlheimer Straße in Richtung Neumannstraße fuhr.

Der Jugendliche stürzte und verletzte sich am Arm und am Kopf. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt. (Tsp/dpa)