Eine 60-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag in ihrem Boot von einem Fahrrad getroffen und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Montag war die Frau kurz nach 13 Uhr mit ihrem Sportboot in der Unterschleuse des Landwehrkanals in Tiergarten unterwegs, als plötzlich das Fahrrad von der Schleusenbrücke auf sie herabfiel.

Die 60-Jährige habe eine Platzwunde am Kopf sowie eine Prellung am Bein und mehrere Schürfwunden davongetragen. Die Besatzung eines Polizeibootes, das sich ebenfalls in der Schleusung befand, leistete Erste Hilfe und versorgte die Verletzte.

Währenddessen machte laut Polizeiangaben ein Zeuge die Einsatzkräfte auf einen Mann aufmerksam, der sich von der Brücke entfernte und bei dem es sich um den Verdächtigen handeln sollte.

Die Polizisten folgten dem 44-Jährigen und nahmen ihn fest. Er kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in Polizeigewahrsam. Nachdem die Beamten seine Identität festgestellt hatten, kam der Mann wieder auf freien Fuß.

Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die 60-Jährige kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Das Fahrrad wurde sichergestellt. (Tsp)