Am 10. November ist in Berlin verkaufsoffener Sonntag. Das erklärte die Senatsverwaltung für Arbeit und begründete dies mit den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Mauerfalljubiläum. Berliner Geschäfte dürfen am Sonntag daher ausnahmsweise von 13 bis 20 Uhr öffnen.

In den vergangenen Monaten gab es mehrfach Gerichtsurteile zur Sonntagsöffnung in Berliner Geschäften. So dürfen diese nicht an zwei Sonntagen hintereinander öffnen. Diskutiert wird auch die Sonntagsöffnung von Spätis. Im Juli bestätigte das Verwaltungsgericht, dass der Sonntag ein verkaufsfreier Tag bleibt. (Tsp)