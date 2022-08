Auf der Berliner Stadtautobahn A100 ist es am Dienstag aufgrund von Unfällen zu mehreren Staus gekommen.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin bei Twitter mitteilte, ist die A100 Richtung Neukölln aktuell in Höhe Tempelhofer Damm gesperrt. Die VIZ bittet Autofahrer, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Die Fahrzeit auf der A100 in Richtung Neukölln verlängere sich um 80 Minuten. Auch das gesamte Autobahnumfeld sei von Staus betroffen. So dauere die Fahrt vom Tempelhofer Damm stadtauswärts 45 Minuten länger, stadteinwärts sind es 20 Minuten. Auch der Sachsendamm und die Schöneberger Straße sind laut VIZ betroffen.

Die Sperrung werde voraussichtlich noch bis mindestens 16.30 Uhr andauern, hieß es. Laut Medienberichten war am Vormittag Öl aus einem Lkw ausgelaufen, die Autobahn musste für die Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Auch in Höhe der Rudolf-Wissell-Brücke gibt es laut VIZ Einschränkungen auf der A100. Demnach sei die Fahrbahn Richtung Wedding aufgrund eines Unfalls zwischen Spandauer Damm und Rudolf-Wissell-Brücke auf einen Fahrstreifen verengt. Die Fahrzeit verlängere sich um 40 Minuten, die Unfallstelle selbst sei inzwischen aber geräumt.