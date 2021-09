Die S-Bahn wird gesperrt. An diesem Wochenende ist der Nord-Süd-Tunnel dran, er ist zwischen Schöneberg/Yorckstraße und Gesundbrunnen/Bornholmer Straße) bis Montag früh Betriebsbeginn dicht. Am Montag früh, 1.30 Uhr, wird dann der Nordring wegen Reinigungs- und Reparaturarbeiten gesperrt, und zwar für genau eine Woche.

Im einzelnen bedeutet das:

Bei der Sperrung des Nord-Süd-Tunnels sind die Linien S1, S2, S25 und S26 betroffen. Als Ersatz fahren Busse, es gibt zwei Linien des Schienenersatzverkehrs (Schöneberg/Yorckstraße bis Friedrichstraße sowie Gesundbrunnen bis Friedrichstraße). Schneller geht die Umfahrung mit der U6 der BVG. Auch am Nordring wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Westend und Gesundbrunnen angeboten, hier ist eine Umfahrung mit U- und S-Bahn sinnvoller.

S1 fährt Wannsee - Schöneberg und Gesundbrunnen - Oranienburg

S2 Süd fährt Blankenfelde - Yorckstraße (mit Umsteigen in Lichtenrade)

S2 Nord fährt Greifswalder Straße - Bornholmer Straße - Bernau

S25 fährt Teltow Stadt - Yorckstraße und Gesundbrunnen - Hennigsdorf

S26 fährt Teltow Stadt - Yorckstraße

Bei der Sperrung des Nordrings ab Montag fahren die Ringbahnlinien S41 und S42 nur zwischen Gesundbrunnen und Westend (über Ostkreuz - Südkreuz - Westkreuz). Die S46 aus Königs Wusterhausen endet bereits in Tempelhof.

In dieser Woche gehen die Arbeiten am Abzweig der künftigen City S-Bahn weiter. Dort wurden bereits vor einem Jahr die Weichen eingebaut am Westhafen für den Abzweig.