Bundesanwalt Thomas Beck wies Berichte, wonach der Attentäter Anis Amri auch das Wohnhaus von Bundeskanzlerin Angela Merkel als mögliches Anschlagsziel ausgespäht haben könnte, als wenig realistisch zurück. „Wir haben dafür keine konkreten Anhaltspunkte. Ob das Anschlagsziele waren, ist weitgehend Spekulation“, sagte der 63-jährige Jurist am Freitag vor dem Amri-Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.

Beck bezog sich in dem Kontext auf einen Bericht des ARD-Politikmagazins „Kontraste“. Dem Bericht zufolge hatten Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) in einem Vermerk vom April 2017 diese Tatsache nicht erwähnt, sondern lediglich das in Nachbarschaft zu Merkels Wohnhaus Am Kupfergraben liegende Magnus-Haus als Sitz der Deutschen Physikalischen Gesellschaft beschrieben.

Amri ermordete bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen. Er hatte vor dem Attentat Chat-Kontakte mit einem „IS-Mentor“, wie Beck als sachverständiger Zeuge berichtete. Diese Informationen erhielt die Bundesanwaltschaft durch das bei dem Tat-LKW gefundene HTC-Handy, das Amri zugeordnet wurde. Beck sagte bereits vor dem Innenausschuss 2017 aus. Im November 2016 erhielt Amri von diesem Mentor demnach per Telegram-Messenger ein Dokument mit dem Titel „Die frohe Botschaft zur Rechtleitung für diejenigen, die Märtyrer-Operationen durchführen“ zugesandt. Beck berichtete dem Ausschuss, dass Amri auch kurz vor dem Anschlag Kontakt mit diesem Mentor gehabt haben soll.

Im Protokoll des Innenausschusses vom 3. Juli 2017 ist folgende Kommunikation, die Beck dem Ausschuss mitteilte, zu lesen: Um 19.16 Uhr schrieb Amri, der auf dem Weg von der Fussilet-Moschee zum Parkplatz war, um dort den polnischen LKW zu kapern, seinem Mentor: „Bleib in Kontakt mit mir“. Um 19.17 Uhr kam die Antwort: „So Gott will.“ Um 19.33 Uhr schrieb Amri: „Bruder, alles hat Erfolg!“ Er schickte ein Bild aus der LKW-Fahrerkabine. Um 19.40 Uhr kam Amris Sprachnachricht: „Allah ist groß, Bruder, Allah ist groß.“ Eine Minute später teilte er mit: „Bruder, alles ist in Ordnung, gepriesen sei Gott. Ich bin jetzt in der Karre, verstehst du? Bete für mich, Bruder!“ Um 19.59 Uhr kam die Antwort: „Gott sei Dank.“ Und unmittelbar vor dem Anschlag sendete Amri um 20 Uhr die Sprachnachricht: „Mach für mich Bittgebete! Bitte, mein Lieber, bete für mich!“

Amri hatte offenbar keine Unterstützung

Vor dem Untersuchungsausschuss berichtete der Bundesanwalt am Freitag, dass Amri wohl nicht damit gerechnet habe, den Anschlag zu überleben. Deshalb habe er wohl auch das zuvor gestohlene Handy im LKA vergessen. Er habe im Chat „so wie gut wie alles gelöscht“. Allerdings hätten Ermittler des BKA später „Fragmente aus der Cloud herausziehen“ können. Die Geodaten aber habe Amri nicht gelöscht, deshalb habe man seine Aufenthaltsorte später auch rekonstruieren können.

Beck betonte, dass es keine Hinweise gebe, dass Amri bei der Durchführung des Anschlags „weitere Personen an der Seite hatte“. Er sei auch immer allein am Friedrich-Krause-Ufer unterwegs gewesen und habe abgestellte LKW beobachtet.

Die Bundesanwaltschaft hat aber auch noch offene Fragen, die bisher nicht geklärt werden konnten: Warum war Amri vor dem Anschlag in der Fussilet-Moschee? „Möglicherweise war eine Waffe da gebunkert“, mutmaßte Beck. Aber Genaues wisse man nicht. Ebenso wenig ist den Ermittlern bekannt, wie Amri in den Besitz der Tatwaffe kam, mit der er dem polnischen LKW-Fahrer einen tödlichen Kopfschuss versetzte. Die Sicherheitsbehörden konnten ebenfalls nicht klären, wie der Videoclip, den Amri vor dem Attentat aufgenommen hatte, zu der sogenannten Nachrichtenagentur des IS, Amaq, kam. Das Video, in dem Amri unter anderem dem IS seine Treue schwur, veröffentlichte Amaq einige Tage nach dem Attentat.

Mehr zum Thema Anis Amri schoss Selfie vor Merkels Haus Vorsitzender des Untersuchungsausschusses will Foto nicht überbewerten

Der Ausschuss will im Laufe des Freitags noch den Chef der Berliner Staatsanwaltschaft, Jörg Raupach, als Zeuge hören.