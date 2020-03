Das Coronavirus stellt auch die Berliner Bezirksverwaltungen auf die Probe

Der Bezirksstadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Oliver Schworck (SPD), machte am Mittwoch in einem Brief an die Schulleitungen deutlich, dass nicht alle einfach beim Gesundheitsamt selbst anrufen können. „Das Gesundheitsamt erhält Coronavirusnachweise gemeldet und setzt sich im Falle einer Lehrerin bzw. Lehrers oder einer Schülerin bzw. Schülers mit Ihnen in Verbindung. Maßnahmen werden dann vom Gesundheitsamt erlassen und das Vorgehen mit Ihnen abgestimmt“, schreibt Schworck in dem Brief. Genau daran werde das Gesundheitsamt derzeit gehindert, da bei den Kolleginnen und Kollegen zahlreiche Vorabfragen zu vagen Informationen auflaufen. Es gebe derzeit eine enorme Nachfrage der Schulen an das Gesundheitsamt.

Es sei grundsätzlich wichtig, dass die Leitungen frei gehalten würden, sagte Schworck dem Tagesspiegel. „Wir möchten befreit werden von der Nachfrage über Vorabfragen zu vagen Informationen. Wir brauchen gerade alle Ressourcen, um den Hinweisen nachzugehen.“ Das Gesundheitsamt solle sich bitte nur mit den Schulleitungen auseinandersetzen – und nicht mit einzelnen Lehrerinnen und Lehrern, die aber natürlich zurecht besorgt seien.

Im Brief an die Schulleitungen schrieb Schworck, dass sich beim Gesundheitsamt nur vorsorglich gemeldet werden solle, wenn ein bestätigter Fall per Abstrichergebnis bei LehrerInnen oder SchülerInnen vorliege. Schworck stellte gegenüber dem Tagesspiegel jedoch klar, dass sich auch in Verdachtsfällen gemeldet werden könne, so wie sie das Robert-Koch-Institut definiert – etwa der Aufenthalt in einem stark betroffenen Gebiet oder Kontakt zu einer infizierten Person. „Das Gesundheitsamt nimmt immer noch Verdachtsfälle auf und wir wissen von allen gemeldeten Verdachtsfällen“, sagte Schworck dem Tagesspiegel. Alle positiv auf das Coronavirus getesteten Personen seien zudem bekannt. (