An Ehrenmalen und am Brandenburger Tor Berliner Polizei sichert Gedenken ans Weltkriegsende mit Großaufgebot ab

Die Berliner Polizei ist auch am Dienstag mit einem Großaufgebot bei mehreren Veranstaltungen zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 78 Jahren dabei. Insgesamt sind laut Polizei in der Stadt mehr als ein Dutzend Veranstaltungen angemeldet.

Am Ehrenmal in Treptow standen am Morgen etwa 15 Einsatzwagen der Polizei vor dem Eingang. Auf dem Gelände waren bereits deutlich mehr Besucher als gestern. Wie am Montag waren wieder die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BDA) – eine linke Vertretung von NS-Opfern – und das oppositionelle russische Bündnis Demokrati-JA vor Ort. Außerdem am Start ist die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) und die Gruppe „staatenlos“, die die Verschwörungstheorie des Großen Austauschs propagiert.

Egon Krenz war unter den Teilnehmern des Gedenkens im Ehrenmal im Treptower Park. © REUTERS/Fabrizio Bensch

Am Vormittag gab es auf den Treppen des Ehrenmals ein Handgemenge. Ein Mann wurde von etwa 15 Polizisten überwältigt, weil er sich weigerte, eine rote Fahne einzupacken. Er beharrte darauf, dass es sich um eine Ernst-Thälmann-Fahne handelt – und keine Sowjetfahne. Der Mann wurde unter großem Aufruhr abgeführt.

© Malte Neumann

Das Kommunikationsteam der Polizei wies wiederholt Besucher darauf hin, dass das Tragen des Sankt-Georg-Bands – einem russischen Militärabzeichen – untersagt ist. Die Besucher leisten nur nach minutenlangen hitzigen Diskussionen Folge. Sobald die Beamten abzogen, hagelte es Beleidigungen in den Gesprächen zwischen den Besuchern.

Am Fuß der Statue des Sowjetsoldaten stand eine schwarz gekleideter Mann mit einer großen DDR-Flagge in der Hand. Er gab an, mit dem Verband der Tradition der Nationalen Volksarmee und Grenztruppen der DDR den Tag des Sieges zu feiern. © Malte Neumann

Einer der Einsatzschwerpunkte der Polizei wird später der Aufzug zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs am Platz des 18. März nahe dem Brandenburger Tor sein. Die Veranstalter erwarten dort laut Polizei etwa 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unterstützt wird die Berliner Polizei auch von einer Hundertschaft aus Schleswig-Holstein.

Mitglieder der russisch-nationalistischen Rockergruppe „Nachtwölfe“ sollen auf dem Weg nach Berlin sein. Am Platz den 18. März wurden einige Vertreter gesichtet. Die Gruppe gilt als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin, im benachbarten Brandenburg kam sie bereits an.

Bei den Kundgebungen in der Hauptstadt bleibt das Zeigen von russischen Flaggen und Symbolen verboten. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) am Montag und bestätigte damit eine Regelung der Berliner Polizei.

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Weil die nächtliche Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde nach Moskauer Zeit auf den 9. Mai fiel, wird in Russland traditionell an diesem Tag der Tag des Sieges begangen. (mit dpa)