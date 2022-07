In Berlin sollen in der kommenden Woche die Impfungen gegen das Affenpocken-Virus starten. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit und Pflege am Freitag mit. Dazu hätten die Senatsverwaltung und Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin einen Kooperationsvertrag abgeschlossen.

Da es bislang noch wenig Impfstoff zur Verfügung steht, soll sich das Impfangebot zunächst an Personen mit einem erhöhten Infektionsrisiko oder der Gefahr für einen schweren Krankheitsverlauf richten. Vornehmlich werde deshalb in HIV-Schwerpunktpraxen geimpft, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsverwaltung.

An der Impfkampagne beteiligen werden sich 22 Praxen, zudem sollen Impfungen in der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit „Checkpoint BLN“ angeboten werden. Auch in den Spezialambulanzen der Charité und der Kliniken für Infektiologie des St. Joseph-Krankenhauses Tempelhof und des Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikums Schöneberg werden Impfungen durchgeführt.

Die Impfung ist für die zu impfenden Personen kostenfrei

Ebenfalls beteiligt ist das Gesundheitsamt Mitte. Anfang kommender Woche soll die Liste aller Impfstellen von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte für Infektionskrankheiten und HIV-Medizin (dagnä e.V.) veröffentlicht werden. Die Impfung ist für die zu impfenden Personen kostenfrei. Besonders empfohlen wird die Imfpung Männern, die Sex mit mit Männern haben und dabei häufig den Partner wechseln, da diese bisher hauptsächlich von Affenpocken-Infektionen betroffen seien.

Betroffene und ihre Kontaktpersonen können sich im Gesundheitsamt Mitte für einen Impftermin melden. Mehrsprachige Hotline: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 15 Uhr unter (030) 9018-41000. (Tsp)