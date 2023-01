Angeklagte aus Berliner Clan Landgericht Dresden befragt Zeugen zu Beute-Rückkehr aus dem Grünen Gewölbe

Drei Wochen nach Sicherstellung von Beutestücken aus dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe Dresden wird der Prozess am Landgericht Dresden fortgesetzt. Der Tauchgang nach gestohlenem Schmuck aus dem Grünen Gewölbe in Dresden hatte am ersten Weihnachtsfeiertag in Berlin zwar keine Brillanten, aber jede Menge anderer Fundstücke ans Tageslicht gebracht.

Im Prozess um den Einbruch in die Schatzkammer gab ein Kriminalbeamter am Dienstag am Dresdner Landgericht zu Protokoll, dass bei der Suchaktion auch mehrere Geldkassetten und Tresore gefunden wurden. Taucher aus mehreren Bundesländern hatten nach einem Hinweis von Verteidigern der in Dresden angeklagten sechs Männer speziell im Neuköllner Schifffahrtkanal nach einer Degenklinge gesucht, die sie aber nicht fanden.

Stattdessen tauchten die Taucher unter anderem mit Modeschmuck und Fahrrädern auf. Offenkundig werde der Kanal genutzt, um dort allerlei Dinge zu entsorgen, mutmaßte der Kriminalhauptkommissar.

Expertin zu Schäden an den zurückgegebenen Schmuckstücken

Einige der nach dem Juwelendiebstahl zurückgegebenen Schmuckstücke sind nach Darstellung einer Expertin erheblich beschädigt. Die Restauratorin Eve Begov von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) berichtete am Dienstag bei ihrer Zeugenvernehmung am Landgericht Dresden von abgebrochenen Stücken, Deformationen und Schäden durch Feuchtigkeit.

Beim „Bruststern des Polnischen Weißen Adler-Ordens“ sei beispielsweise eine Spitze abgetrennt worden. Bei der „Hutagraffe“ diagnostizierte die Restauratorin etwa Rostablagerungen und Feuchteinträge zwischen Fassung und Steinen. Sie könnten entweder von der Lagerung oder einem Reinigungsversuch stammen. Kondensbildung habe dazu geführt dazu, dass die Steine schwarz aussehen. Unklar sei noch, wie sich die Feuchtigkeit langfristig auswirke.

Die Expertin wurde vom Gericht auch nach einer möglichen Restaurierung der beschädigten Stücke gefragt. Dazu wollte sie sich nicht detailliert äußern. Es gehe um die Frage, wie weit man eine Restaurierung treiben wolle. Das müsse im Team entschieden werden. Deformierungen werde man so rückgängig machen, dass die Stücke wieder präsentiert werden können.

Einer der weltweit wichtigsten Diamanten fehlt noch

Die Restauratorin äußerte sich auch zu den Stücken, die bislang noch fehlen. Dazu gehört die Epaulette mit dem „Sächsischen Weißen“, einem Brillanten von fast 50 Karat. Der Brillant werde zu den weltweit wichtigsten Diamanten gerechnet, sagte Begov.

Am 25. November 2019 waren aus dem Grünen Gewölbe Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen worden. Der Einbruch sorgte international für Schlagzeilen.

In dem Fall müssen sich derzeit sechs junge Männer unter anderem wegen Bandendiebstahls und schwerer Brandstiftung vor Gericht verantworten. Sie sind Deutsche und stammen aus einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie. Zwei von ihnen verbüßen derzeit eine jeweils mehrjährige Jugendstrafe wegen des Goldmünze-Diebstahls aus dem Bode-Museum Berlin 2017.

Der gestohlene Schmuck war über drei Jahre lang spurlos verschwunden. In der Nacht zum 17. Dezember 2022 wurde überraschend ein erheblicher Teil der Beute in Berlin sichergestellt. Dem Polizeieinsatz ging ein Sondierungsgespräch zwischen Verteidigern und der Staatsanwaltschaft über eine mögliche Verfahrensverständigung und Rückführung noch vorhandener Beutestücke voraus. (dpa)

