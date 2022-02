Nach sechs Bränden im DRK Klinikum Köpenick führte die Spur zu einer Pflegehelfer-Schülerin: Samantha R. hatte Müllbehälter, Kissen und zuletzt einen gefüllten Wäschekorb mit einem Feuerzeug angesteckt.

Sie habe sich „gemobbt und ausgegrenzt gefühlt“, sagte die 27-Jährige am Montag vor dem Amtsgericht Tiergarten. Ein Jahr und zehn Monate Haft auf Bewährung wegen Sachbeschädigung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung und versuchter schwerer Brandstiftung ergingen gegen die Frau. Zudem soll sie 180 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Samantha R. absolvierte damals seit rund elf Monaten eine Ausbildung zur Pflegehelferin, als sie im August 2020 zur Gefahr wurde und für große Verunsicherung sorgte. Aus persönlicher Frustration habe sie gehandelt, hieß es im Urteil. Innerhalb von acht Tagen legte sie immer wieder Feuer.

Zuerst zündete sie einen Müllbehälter im Bad eines Patientenzimmers an. „Eine Schwester nahm Rauch wahr“, sagte eine Zeugin. Die bettlägerige Patientin, die sich in dem Zimmer befand, sei sofort evakuiert worden. Nur zwei Stunden später stand im Personaltoilettenraum im Keller ein Mülleimer in Flammen. Am nächsten Tag brannte ein Plastikmülleimer in der Personalumkleide, dann gab es Alarm, weil in einem Arbeitsraum einer Station ein Papierkorb brannte. Zuletzt hatte R. einen Wäschekorb angesteckt.

Sie sagte, sie habe keine Menschen in Gefahr bringen wollen. „Es tut mir leid, mein Kopf war leer“, so die 27-Jährige. „Ich durfte meine Probeprüfung nicht machen.“ Da habe sie gezündelt – zwei Wochen vor der Abschlussprüfung. Gegenüber einer psychiatrischen Gutachterin hatte R. erklärt, sie sei „sauer und enttäuscht gewesen“.

Gefahren durch ihre Taten habe sie nicht gesehen. Sie habe gedacht, die Brandmelder würden rechtzeitig warnen. Ihre Ausbildung war mit der Brandserie beendet. Die Frau will nun Bäckerin werden.