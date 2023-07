Angriff am S-Bahnhof Grünau Drei Männer bei Auseinandersetzung in Berlin mit Messer verletzt

Drei Männer sind bei einer Auseinandersetzung am S-Bahnhof Grünau in Berlin mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitt einer der Männer bei dem Angriff im Bezirk Treptow-Köpenick in der Nacht auf Donnerstag eine Schnittverletzung am Bauch. Er wurde den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Der Mann befinde sich nicht in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin.

Rettungskräfte brachten die anderen zwei Männer zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Laut Polizei sind die Hintergründe und der Ablauf der Tat noch unklar. Angaben zum Alter der Verletzten machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)