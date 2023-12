Angriff auf Berliner Politiker „Dann hat die Frau mit einem Hammer auf die Scheibe geschlagen“

Jian Omar sitzt für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Er kam 2005 aus Syrien nach Berlin. Seine Fluchterfahrung und sein Engagement in der Migrationspolitik mache ihn zur Zielscheibe, sagt er. Im Interview spricht er über rassistische Angriffe auf ihn, Hass gegen Grüne und die Sicherheitsvorkehrungen in seinem Büro in Moabit.