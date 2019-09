Ein 19-Jähriger ist nachts in einem Berliner Park bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll er bereits in der Nacht zu Samstag im James-Simon-Park in der Nähe der Museumsinsel mit drei Männern gestritten haben.

Einer des Trios habe den 19-Jährigen, der in Berlin lebt, dann mit einem Messer attackiert. Eine 15 Jahre alte Zeugin habe dann Reizgas in Richtung des Trios gesprüht, das daraufhin flüchtete.

Das Opfer musste sofort operiert werden, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Lebensgefahr soll inzwischen nicht mehr bestehen, der Mann habe aber noch nicht zu dem Vorfall befragt werden können. (dpa)