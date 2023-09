Angriff in Charlottenburg Obdachloser attackiert Mitarbeiterin des Ordnungsamts in Berlin mit Messer

Ein 39-Jähriger soll in Berlin-Charlottenburg eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts mit einem Messer angegriffen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war dem Obdachlosen am Donnerstag gegen 21 Uhr zunächst von der 24-Jährigen und zwei Kolleg:innen ein Platzverweis erteilt worden, weil sich Bürger über ihn beschwert hatten.

Daraufhin soll der 39-Jährige der Frau mit der Faust gegen ein Bein geschlagen haben. Dann soll er ein Messer hervorgeholt und einen Stich in Richtung der 24-Jährigen ausgeführt haben, hieß es weiter. Die Frau konnte dem aber ausweichen.

Die drei Mitarbeitenden nahmen dem Mann das Messer ab und hielt ihn fest, bis die alarmierten Polizeikräfte eintrafen. Der 39-Jährige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und dort einem Fachkommissariat übergeben. (Tsp)