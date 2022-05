Ein 27 Jahre alter Mann ist an einer Kreuzung in Treptow-Köpenick durch Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und operiert, nachdem er an der Kreuzung Sterndamm/Groß - Berliner Damm von Notfallsanitätern versorgt worden war.

Nach ersten Ermittlungen soll eine Zeugin den 27-Jährigen in Johannisthal bei einem Streit mit einem jungen Mann gesehen haben. Dieser sei in Begleitung einer Frau gewesen, das Paar soll anschließend über den Sterndamm weggerannt sein.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa)