Bei der Messe Berlin beobachtet man die Entwicklung in Sachen Coronavirus wahrscheinlich noch intensiver als viele andere Unternehmen der Region, da bei ihren Veranstaltungen gleich mehrere Zehntausend Besucher in den Hallen unterm Funkturm persönlich in Kontakt kommen können. Kommenden Dienstagabend soll mit einer großen Show die ITB Berlin, die größte Reisemesse der Welt, eröffnet werden. „Da der richtige Umgang mit dem Virus Tourismusunternehmen weltweit umtreibt, wird das natürlich Thema bei uns im ITB-Konferenzprogramm sein“, kündigte Messe-Sprecherin Britta Wolters an.

Zudem treffe man Vorsichtsmaßnahmen, die eine Ausbreitung des Virus auf dem Gelände erschweren sollen: So hat die Messe bei ihrem Reinigungsdienstleister häufigere Reinigungen der Sanitäranlagen und Flächen – wie zum Beispiel der Handläufe an Treppen und Türen – bestellt. An den Waschbecken sind auch Spender für Handdesinfektion installiert. Hinweistafeln sollen den rund 150.000 erwarteten Besuchern Hygienetipps geben. Die meisten Maßnahmen waren bereits auf der Fruchthandelsmesse Messe Fruit Logistica Anfang Februar ergriffen worden.

Sechs Aussteller aus China haben abgesagt

Bisher hätten nur wenige der mehr als 10.000 Ausstellern ihre Teilnahme abgesagt, darunter waren sechs aus China, hieß es. Der chinesische Pavillon werde maßgeblich von Personal aus Deutschland und Europa betreut werden, erklärte Wolters.

„Wir stehen natürlich auch in engem Kontakt mit der für uns zuständigen Amtsärztin des Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf“, sagte die Sprecherin. Diese machte am Dienstagabend auch die Auflage, dass sämtliche Aussteller (nicht Besucher) auf einem Formular schriftlich für die Mitarbeiter erklären müssen, dass sie - erstens - unlängst nicht in der chinesischen Provinz Hubei waren. Zweitens sollen sie erklären, dass sie keinen Kontakt zu erkennbar infizierten Personen hatten und drittens müssen sie selbst frei von typischen Symptomen wie Husten und Fieber sein.

Komplette Absage möglich

Bei der Messe bewertet man die Lage ständig neu. Und theoretisch könnte die Amtsärztin den Messebetrieb jederzeit stilllegen. Dann wäre „höhere Gewalt“ im Spiel und Messe und Aussteller hätten es mutmaßlich etwas leichter, sich über die Aufteilung der finanziellen Lasten einer Absage zu verständigen. Sollte ein Aussteller ohne amtliche Stilllegung die Teilnahme an der ITB absagen, würden grundsätzlich die üblichen Stornierungsgebühren anfallen, sagte die Messesprecherin. „Wir sind aber auch bestrebt, uns mit allen Partnern gütlich zu einigen. Die Situation ist ja für alle schwierig“, erklärte Wolters.