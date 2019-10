Im Fall der Trojaner-Attacke auf das Kammergericht tagte am Mittwoch der parlamentarische Rechtsausschuss, der den Kammergerichtspräsidenten Bernd Pickel anhörte.

Es entbrannte eine Diskussion über Tagesordnungen

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) versichert, dass keine Daten gestohlen wurden. «Wir gehen nicht von einem gezielten Angriff aus», sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses.

Die oppositionelle CDU-Fraktion kritisierte, dass der Grünen-Politiker nicht umgehend den Parlamentsausschuss informiert habe.

Der CDU-Abgeordnete Sven Rissmann warf dem Grünen-Politiker Untätigkeit vor. Das Gericht sei de facto handlungsunfähig. Kammergerichtspräsident Bernd Pickel betonte im Ausschuss, ein provisorischer Betrieb sei gesichert. Aus der Krise wolle das Gericht besser herauskommen als es hineingeraten sei.

Das Thema Kammergericht brannte der Opposition auf den Nägeln

Das Thema Kammergericht brannte der Opposition auf den Nägeln, und auch den erschienenen Zuschauern, darunter Richter und Personalvertreter. Am Rande waren Klagen über die schlechte IT-Ausstattung der Justiz, die unerträgliche Langsamkeit jeglichen Fortschritts und den Mangel an Sachverstand im bisher dafür zuständigen Dezernat ITOG zu hören.

Zunächst aber wurde über den Antrag der SPD diskutiert, die Tagesordnung zu verändern, um als erstes über öffentliches Glücksspiel und das Landesantidiskriminierungsgesetz zu sprechen.

Dann entbrannte eine Diskussion über das, was üblich ist hinsichtlich Tagesordnungen im Allgemeinen und darüber, was in der Geschäftsordnung steht, und so war eine halbe Stunde der insgesamt zwei angesetzten Stunden schnell vergangen. „Tut mir Leid, Herr Dr. Pickel, dass Sie jetzt warten müssen, aber vielleicht lernen Sie hier ja noch etwas über die Gepflogenheiten des Parlaments“, beschied der SPD-Rechtspolitiker den Kammergerichtspräsidenten. Der CDU-Rechtspolitiker Sven Rissmann bezeichnete das Thema Antidiskriminierung in seiner Äußerung als Nebensächlichkeit.

Das ist passiert

Die Anhörung des Gerichtspräsidenten soll einen Sachstandsbericht erbringen und einen Ausblick darauf, wie es nun weitergeht. (mit dpa)